La confirmation de la candidature libérale de Gertrude Bourdon vendredi n’est pas venue sans heurts et les jouteurs n’ont pas manqué de revenir sur son controversé «magasinage de parti».

Philippe Couillard a, de façon inédite, procédé à un remaniement ministériel en pleine campagne électorale vendredi en annonçant que Gertrude Bourdon prendrait les commandes du ministère de la Santé et Gaétan Barrette du Conseil du trésor si les libéraux reprenaient le pouvoir le 1er octobre. Une décision «arrogante», selon l’analyste politique Caroline St-Hilaire.

«Le grand perdant, c’est assurément l’électeur, affirme-t-elle. Ça contribue au cynisme. Il n’y a pas encore un chat d’élu et personne ne s’est exprimé qu’on est déjà en train de revoir le conseil des ministres. En termes d’arrogance, on a frappé fort.»

«C’est de l’opportunisme»

Caroline St-Hilaire estime qu’en dépit de l’impressionnant curriculum vitae de la candidate libérale, celle-ci a «raté son entrée».

«Quand tu rencontres quelqu’un comme Martin Koskinen (le chef de cabinet de François Legault), ce n’est pas un élu, donc tu démontres un intérêt. Quand tu le rencontres une deuxième fois, je suis désolée, mais tu ne magasines pas une paire de chaussures, tu magasines un parti politique», laisse-t-elle tomber.

L’ancienne mairesse de Longueuil croit que si Gertrude Bourdon avait refusé d’être nommée future ministre de la Santé dans un gouvernement libéral, elle aurait démonté l’explication de la CAQ selon laquelle elle était non négociable sur ses positions.

«Elle voulait tout. Le beurre et l’argent du beurre sinon elle ne se lançait pas en politique. Ça, c’est de l’opportunisme, ce n’est pas avoir des convictions.»

Discussions intenses avec la CAQ

Mme Bourdon s’est défendue d’être une «girouette» en affirmant avoir été «sollicitée» par la CAQ, sans jamais avoir eu l’intention d’adhérer à la formation politique de François Legault. Pourtant, des informations rapportées à Jonathan Trudeau et Régine Laurent font état d’un engagement clair de Mme Bourdon envers le clan caquiste.

«Selon les informations qui nous ont été rapportées, elle [Mme Bourdon] n’avait pas seulement magasiné à la boutique de la CAQ, elle avait acheté», explique-t-il.

Toujours selon ses sources, M. Trudeau indique Mme Bourdon a rencontré Martin Koskinen à deux reprises et que ce dernier lui aurait clairement demandé si elle comptait se présenter pour les libéraux. Elle lui aurait répondu que le PLQ lui avait offert le comté de Jean-Lesage et qu’elle ne se présenterait pas pour les libéraux.

«À ce moment-là, on a utilisé Mme Bourdon pour tester la plateforme santé de la CAQ, poursuit-il. Donc vous comprenez qu’en plus des engagements et de la compréhension que chacun avait, on s’est senti un peu trahi à la CAQ d’avoir ouvert le jeu avec une personne qui finalement n’était pas intéressée.»

Régine Laurent ajoute que selon ce qu’on lui a rapporté, la dernière rencontre avec le chef caquiste, samedi dernier, devait être une simple question de finaliser les derniers détails de sa candidature. «De ce que j’ai entendu des gens de la CAQ, on est vraiment tombé des nues.»