Quatre hockeyeuses poursuivent l’Université de Lethbridge et deux de ses employés

Quatre membres de l’équipe de hockey féminine de l’Université de Lethbridge, en Alberta, ont déposé des accusations contre leur établissement d’enseignement, le directeur exécutif du service sportif et leur entraîneuse relativement à une affaire de harcèlement.

Olivia Alexander, Alannah Jensen, Chelsea Kasprick et Brittney Sawyer ont déposé une requête en cour, mardi, à la Cour du Banc de la Reine, à Lethbridge.

Selon les informations rapportées jeudi par le «Lethbridge News Now», elles réclament 1,1 million $ en dommages pour avoir été victimes de harcèlement et de mauvais traitements de la part de Michelle Janus, entraîneuse de l’équipe de hockey des Pronghorns.

«Les défendeurs ont harcelé et intimité les plaignantes sur une base quotidienne en utilisant à leur endroit des menaces et des comportements intimidants, en ne leur procurant pas les soins appropriés, en les traitant de tous les noms et en suggérant qu’elles étaient instables mentalement», est-il indiqué sur le document de cour obtenu par le journal albertain.

Les quatre femmes accusent Mme Janus d’avoir fait de remarques abusives aux joueuses et d’avoir permis l’intimidation au sein de l’équipe.

Négligence

L’Université de Lethbridge et Ken McInnes, directeur exécutif du service sportif et récréatif de l’établissement, sont également visés par la poursuite.

Les plaignantes leur reprochent de n’avoir pas fait suffisamment pour remédier à la situation, notamment en gardant Mme Janus en poste, bien qu’ils fussent au courant de la situation depuis 2015. Mmes Alexander, Jensen, Kasprick et Sawyer estiment que l’établissement a failli à ses engagements en ne procurant pas aux joueuses un environnement sans discrimination, intimidation et harcèlement.

Elles expliquent porter les marques des événements subis tant sur les plans physique, psychologique qu’émotif. La liste des séquelles comporte notamment la dépression, le stress post-traumatique, les attaques de panique, l’insomnie et la perte de désir de faire du sport, spécifiquement le hockey.