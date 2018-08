Québec joint sa voix à Toronto sur les armes à feu

Après Toronto et Montréal, les élus municipaux de la Ville de Québec adopteront à leur tour, lundi soir, une résolution pour demander à Ottawa d’interdire les armes de poing et les fusils d’assaut pour «le grand public».

L’administration Labeaume a décidé de joindre sa voix au conseil municipal de Toronto, qui a lancé le bal, en juillet dernier, au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et 13 blessés sur l’avenue Danforth.

Les élus municipaux de Montréal ont emboîté le pas, lundi dernier, en adoptant une résolution d’appui à l’unanimité, à la première occasion, pour s’attaquer aux armes d’assaut, aux armes semi-automatiques et aux armes de poing.

Les élus de la Ville de Québec seront invités à faire de même, ce lundi, au retour des vacances estivales. La résolution sera assurément adoptée puisqu’elle sera soumise au vote par le parti du maire Régis Labeaume, qui est majoritaire.

Le texte stipule que la Ville « a la conviction que certaines armes doivent faire l’objet d’un contrôle beaucoup plus strict et doivent être réservées uniquement aux forces de l’ordre ».

Attentat à la mosquée

Dans sa déclaration d’appui, qui vise à mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau, la Ville de Québec rappelle la tragédie de la mosquée de Québec qui a fait six morts et de nombreux blessés le 29 janvier 2017.

«La Ville de Québec compatit à la douleur des victimes et de leurs familles et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui ont vécu des drames semblables. La Ville de Québec est préoccupée par une recrudescence des crimes associés aux armes à feu», peut-on lire.

Plusieurs exceptions

Selon la Ville de Québec, seuls les policiers, les militaires et autres « autorités mandatées à posséder des armes à feu » devraient avoir le droit de posséder des armes d’assaut. En ce qui concerne les armes semi-automatiques et les armes de poing, la Ville ne vise pas les chasseurs et reconnaît leur droit d’en posséder. La résolution prévoit aussi des exceptions pour les adeptes de tir sportif et les collectionneurs.

L’administration Labeaume demande au fédéral de bonifier les critères d’admissibilité pour l’obtention d’armes à feu «par des membres du grand public afin d’empêcher les cas où des individus qui présentent des risques clairs» soient autorisés à en posséder.

«Les crimes commis à l’aide d’une arme à feu au Canada ont augmenté de 39% entre 2013 et 2016», rappelle-t-on aussi dans le texte de la résolution.