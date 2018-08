Trump annule le voyage de Pompeo en Corée du Nord

Donald Trump a annulé vendredi le nouveau voyage de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo en Corée du Nord, prévu en début de semaine prochaine, en raison d'un manque de progrès sur la dénucléarisation qu'il a en partie imputé à la Chine.

«J'ai demandé au secrétaire d'Etat Mike Pompeo de ne pas aller en Corée du Nord à ce stade, car j'ai le sentiment que nous ne faisons pas suffisamment de progrès en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne», a tweeté le président des États-Unis.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 août 2018

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 août 2018