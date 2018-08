Un enragé du volant coupable de voies de fait armées

Un enragé du volant de Gatineau a récemment été déclaré coupable de voies de fait armées puisqu’il a volontairement embouti le véhicule de sa victime après une dispute, survenue en août dernier.

Steven Rice, 53 ans, a même reculé pour happer de nouveau l’auto de Jean-Marc Chrétien et la pousser sur quelques mètres, selon des témoins de la scène.

«Rien ne pouvait justifier que M. Rice emboutisse [le véhicule de sa victime]. Même à supposer que cette collision soit accidentelle, le reste ne l’est pas», a conclu le juge Richard Laflamme. Le témoignage de Rice a été qualifié d’«incongru, invraisemblable, voire farfelu».

Pied coincé?

Rice a prétendu que son pied s’était coincé entre deux pédales après la collision initiale. Il a même affirmé que le second impact était dû à l’effet «billard», ce que n’a pas gobé le juge.

Le conflit entre Rice et M. Chrétien prend origine à un dépassement impatient de la part de l’accusé dans un stationnement. Ils ont fini par se retrouver plus loin et Rice a continué de faire des signes de frustration. Ils se sont rejoints dans un autre stationnement, où ils se sont invectivés.

«La décision de monsieur Chrétien d’aller confronter monsieur Rice est mauvaise», a écrit le juge Laflamme.

La victime a quitté les lieux, pour être rattrapée quelques secondes plus tard par Rice, qui a embouti son automobile avec son véhicule.

Rice a été acquitté par le juge d’une accusation de menaces de mort. Le magistrat a toutefois estimé que la preuve démontrait hors de tout doute qu’il s’était adonné à des voies de fait armées, puisque le véhicule est considéré comme une arme.

L’homme sera de retour devant le tribunal le 24 octobre pour connaître sa peine.