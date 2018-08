Une ado de 15 ans manque à l’appel à Roberval

Les policiers de la Sûreté du Québec sont à la recherche d’une adolescente de 15 ans originaire de Roberval, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui est portée disparue depuis jeudi.

Leighanne Bégin a été aperçue pour la dernière fois à son lieu de résidence de la rue des Muguets à Roberval. Il était 16h, jeudi.

Selon les policiers, elle pourrait se trouver dans le secteur de Roberval ou de Mashteuiatsh.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», ajoute la SQ.

La disparue mesure 1 mètre 65 et pèse 150 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois où elle a été vue, elle portait un legging imitation de jeans, un chandail à capuchon noir et des souliers noirs, précise le corps policier.

Toute personne qui apercevrait Leighanne Bégin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.