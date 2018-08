Une journée de rêve pour des enfants malades

Des pilotes de Québec ont décidé de donner la chance à des enfants malades de partager leur passion ce vendredi.

C’est notamment le cas d’Ariane Pinette, 15 ans, qui est atteinte de mucopolysaccharidose de type 6, c’est-à-dire que son corps ne digère pas les toxines et les déchets.

«Je m'en vais faire un tour d'avion, puis ça va être un petit avion. Puis, je trouve ça le fun d'embarquer dans un mini avion parce que ça ressemble un peu à moi», a-t-elle expliqué à quelques minutes de l’aventure.

«C'est un quotidien lourd, mais on est heureux, Ariane est heureuse, puis on y va un jour à la fois», a ajouté sa mère, Chantal Boisvert.

Ce sont Luc Guillot et d'Hugo Larivière, deux pilotes de Québec, qui ont eu l’idée de donner du bonheur à ces enfants l'instant d'un vol.

«Tout le monde vole dans les avions, mais personne, vraiment, n’embarque dans des petits avions comme ça avec des cockpits. Ça leur fait vivre un rêve», a indiqué Luc Guillot.

«Nous, de voir ces petits enfants-là sourire et être contents. On a beaucoup d'écoute de ces derniers aussi, ça fait beaucoup de bien.»

Les Blind Pilots souhaitent que leur mouvement se propage un peu partout au Québec pour permettre au plus d'enfants malades possible de profiter de cette expérience.

«Présentement, on est juste à Québec, mais il y a Montréal, il y a Gatineau. On aimerait que le mouvement suive et que les gens adhèrent à ça puis qu'ils donnent généreusement», a fait savoir Hugo Larivière.