Une vieille photo de Carla Bruni coupe le souffle des internautes

À l’époque où Carla Bruni était la star incontestée des podiums, elle représentait à bien des égards un idéal féminin loin des canons actuels.

Naturelle et fougueuse, sans fard, c’est ainsi qu’apparaît Carla Bruni sur ce cliché en noir et blanc pris sur une plage dans un passé impalpable et fuyant.

Étendue sur le sable, ses cheveux en bataille, encore humides d’après la baignade, tombent sur son dos quand une des bretelles de sa robe choit négligemment en dessous de l’épaule. Enfin, le regard, ravageur et farouche.

Sobrement sous-titrée, «Souvenir de plage», la photo remue la toile depuis hier. Et tout le monde est unanime! «Toujours éternellement bellisima», commente un internaute, quand un autre déclare : «Que cette photo est belle!»

Et certains n’hésitent pas à comparer l’ancien mannequin aux stars d’aujourd’hui. «Vous ressemblez littéralement à Bella Hadid!!! La ressemblance est incroyable», peut-on lire dans un commentaire en langue anglaise.

Enfin, un dernier utilisateur de passage se souvient, lui, du bon vieux temps : «Vous êtes toujours aussi magnifique. Je vous ai connu quand vous étiez mannequin pour Thierry Muggler. Je fabriquais des vêtements en agneau.»

Mais cette époque est bel et bien révolue, et aujourd’hui, Carla Bruni, loin des objectifs, n’a d’yeux que pour sa fille, Giulia, et son compagnon, Nicolas Sarkozy.