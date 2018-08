Valérie Plante maintient que le règlement est «plus solide» qu’avant

Au lendemain d’une nouvelle attaque de chien à Laval, la mairesse de Montréal Valérie Plante a réitéré que le règlement adopté sur les chiens «potentiellement dangereux» par la Ville plus tôt cette semaine est plus strict que l’ancien.

«On agit en amont. S’il y a comportement problématique, on va agir tout de suite. Avant, il fallait attendre qu’il y ait une morsure, a dit Valérie Plante en entrevue à «Salut Bonjour». On a augmenté le nombre d’inspecteurs, on a raffermi les règles. C’est plus solide qu’avant.»

Des citoyens qui ressentiraient un sentiment d’insécurité par rapport à un chien au comportement problématique n’ont qu’à appeler le 311 pour réclamer une intervention. Par ailleurs, la mairesse a indiqué qu’une première intervention avait été faite jeudi.

Valérie Plante a réaffirmé qu’il n’était pas question de cibler une race en particulier. Par ailleurs, interrogés sur le sujet des chiens dangereux en ouverture de campagne électorale jeudi, les chefs des trois principaux partis avaient la même position.