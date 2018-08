Boy George et Culture Club, le plaisir de la nostalgie

Après 34 ans d’absence, Boy George et son mythique groupe Culture Club étaient de retour, samedi soir, pour un concert en plein air dans le quartier de Pierrefonds-Roxboro, dans le cadre de la 14e édition de l’événement caritatif «Strangers in the Night».

C’est avec «Let’s Dance», une reprise de David Bowie, que Boy George et ses complices ont ouvert le spectacle.

C’est tout habillé de noir, avec une veste souple garnie d’incrustations dorées à l’inspiration militaire, et coiffé d’un chapeau noir pailleté qu’il apparaît, toujours aussi charismatique et avec une voix toujours bien présente. Les deux autres membres originels de Culture Club sont placés à l’avant au même niveau que lui, alors que cinq musiciens et quatre choristes les supportent en arrière.

Entre les chansons, Boy George évoque autant ses préoccupations actuelles qu’il parle de ses idoles comme Joni Mitchell, tout en enchaînant des chansons que tout le monde connaît comme «It’s a Miracle», «I’ll Tumble for You», ou encore «Let Somebody Love You», le premier extrait du nouvel album de Culture Club, à paraitre en octobre prochain.

Les chansons du groupe sont toujours aussi intéressantes qu’à l’époque, dommage que le chanteur soit un peu mécanique dans ses interprétations, voire qu’il semble parfois s’ennuyer en reprenant ses vieux succès.

«Time (Clock of the Heart)» et «The Truth Is a Runaway Train» ont précédé «Everything I Own» dont l’accent reggae était plus présent que dans la version originale. Mais cette dernière a parfaitement mis la table pour la chanson que tout le monde attendait, «Do You Really Want to Hurt Me ?». La foule a d’ailleurs réagi dès les premiers accords.

Attentif aux réactions de la foule, Boy George fait preuve de beaucoup d’humour et de dérision, n’hésitant pas à renvoyer à sa propriétaire le tee-shirt qu’une spectatrice avait envoyé sur scène. Le groupe a poursuivi la soirée avec «Different Men» - mention spéciale à la choriste Mary et sa voix exceptionnelle -, «Miss Me Blind», «Church of the Poison Mind»...

En rappel, Boy George a débuté avec «You Give Me Life» aux accents gospel, avant de faire une reprise de Robert Palmer, «Addicted to Love».

Histoire de clore la soirée en beauté, Boy George et Culture Club ont terminé avec une de leurs chansons les plus connues à travers le monde, «Karma Chameleon».

En première partie, Murray Head, le chanteur britannique qui vit en France, avait fait résonner quelques-uns de ses succès, dont «Say it Ain’t So, Joe» et «One Night in Bangkok», devant une foule clairsemée et assez peu attentive.

Culture Club et Murray Head sont attendus au Centre Vidéotron de Québec, ce dimanche.