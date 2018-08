Sebastian Giovinco se charge de l’Impact

Avec une performance de deux buts, l’international italien Sebastian Giovinco a fortement aidé le Toronto FC à vaincre l’Impact de Montréal 3-1, samedi soir, au BMO Field.

Le Toronto FC a commencé le match en force, alors que Giovinco a marqué dès la septième minute de jeu. La «Fourmi atomique» a doublé l’avance des siens 15 minutes plus tard, alors que la défensive des Montréalais l’a laissé manœuvré à sa guise dans la surface de réparation.

Quelques instants plus tard, Jonathan Osorio en a rajouté avec son neuvième filet en 2018. Le milieu de terrain a complété une belle construction collective avec un petit lob par-dessus Evan Bush.

La réplique de l’Impact est venue une minute après la réussite d’Osorio. Alejandro Silva a marqué son deuxième but cette saison avec un laser dans le coin supérieur droit de la cage adverse.

Deux buts refusés

Également dans la première demie, le Bleu-Blanc-Noir a vu les officiels leur refuser deux buts. Saphir Taïder et Ken Krolicki ont touché le fond du filet, mais les deux se trouvaient en position de hors-jeu. L’Impact a aussi frappé un poteau, lors d’un coup franc de Silva.

Une deuxième demie plus convaincante

La troupe de Garde a été définitivement meilleure lors du dernier 45 minutes. L’Impact s’est créé de nombreuses occasions, mais n’a jamais été en mesure de concrétiser ses chances.

L’entraîneur de l’Impact a d’ailleurs modifié son schéma tactique et a envoyé Quincy Amarikwa et Jeisson Vargas dans la mêlée, afin d’obtenir plus d’offensive. Des initiatives qui n’auront finalement pas donné les résultats escomptés.

Combiné avec la victoire de l’Union de Philadelphie sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, la défaite de l’Impact fait encore plus mal au classement. Pour le moment, les hommes de Rémi Garde s’accrochent toujours au sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans la section Est avec 33 points. Philadelphie est cinquième avec 36 points, et l’Impact est pourchassé par le Revolution, le D.C. United et le Toronto FC. Ces formations ont respectivement 29, 27 et 27 points. Elles ont toutes des matchs en main sur l’équipe de la métropole québécoise.

Le onze montréalais poursuivra sa saison, samedi prochain, alors qu’il recevra les Red Bulls de New York au Stade Saputo.