Diplomation: les cégeps lancent un cri d'alarme

Alors que le taux de diplomation est en baisse dans le réseau collégial, la Fédération lance un cri d’alarme: après s’être engagé dans la lutte contre le décrochage scolaire, le Québec doit maintenant tout mettre en œuvre afin que davantage de jeunes obtiennent un diplôme postsecondaire, en particulier les garçons.

Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, «commence à développer une réaction allergique» lorsqu’il entend sur toutes les tribunes que l’éducation au Québec est une priorité.

«La réalité, c’est que ça ne l’est pas! Et pourtant, les défis sont presque aussi grands qu’il y a 50 ans», lance-t-il lors d’un entretien avec «Le Journal de Montréal».

Avec la création du réseau collégial à partir de la fin des années 60, l’accessibilité géographique aux études supérieures a été atteinte. «Mais l’accessibilité réelle, c’est pas mal plus que ça», précise M. Tremblay.

Faible diplomation chez les garçons

Le taux de diplomation au cégep n’est que de 63%. Ce chiffre est en constante baisse au cours des dernières années, selon les plus récentes statistiques disponibles, ce qui inquiète le réseau collégial.

La réalité est particulièrement préoccupante pour les étudiants avec des besoins particuliers, les autochtones et les garçons, énumère M. Tremblay. Ces derniers ne sont que 56% à obtenir leur diplôme, comparé à 67% chez les filles.

«Ce qu’on voit au primaire et au secondaire, ça se perpétue au cégep et à l’université. Pourquoi il y a un problème spécifique avec les garçons au Québec? Il y a encore quelque chose qui fait que les garçons francophones ont moins d’aspirations scolaires que les filles.»

Les cégeps dans le brouillard

Pour corriger le tir, le Québec doit se doter «d’objectifs ambitieux» en terme de réussite au niveau postsecondaire, affirme la Fédération des cégeps.

Mais pour faire mieux, encore faut-il avoir un portrait à jour de la situation. Les données disponibles sur le taux de diplomation - compilées par Québec - proviennent de la cohorte d’étudiants qui a fait son entrée au cégep en... 2009. Malgré des demandes répétées, la Fédération n’a pas réussi à obtenir de données plus récentes jusqu’à maintenant.

Une situation qui démontre à quel point la réussite au collégial n’est pas une priorité pour le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, affirme Bernard Tremblay. «On a un problème quand on essaie de piloter un système avec des données déphasées comme celle-là. Ça en dit très long» laisse-t-il tomber.

Le dernier plan stratégique du ministère permet d’en arriver à la même conclusion, ajoute-t-il. «On y parle plus de sports et de loisirs que d’enseignement supérieur. C’est une honte!» lance-t-il.

Inscriptions en baisse

Or dans un contexte de pénurie, les besoins de main-d’œuvre qualifiée se font de plus en plus grands, alors que le nombre d’inscriptions dans les cégeps diminue.

Cet automne, la baisse est de 1,4% comparée à l’an dernier. La diminution se fait sentir dans toutes les régions du Québec, à l’exception des Laurentides.

«On est en pénurie de main-d’oeuvre, on veut que le Québec ait une économie du savoir, mais c’est comme si on ne faisait pas le lien: les étudiants ne sont pas là», martèle M. Tremblay

«Coup de barre» réclamé

Pour attirer davantage d’étudiants et les faire réussir, la Fédération des cégeps réclame une «stratégie nationale» afin de donner un «coup de barre».

Cette offensive devrait aussi contenir des mesures pour attirer davantage d’étudiants étrangers, ajoute-t-il: «Ça fait des années qu’on parle de recrutement d’étudiants internationaux, mais qu’est-ce qu’on nous a donné comme levier? On a des programmes qui sont vides. Les étudiants n’apparaîtront pas par miracle!»

Bernard Tremblay espère que le lancement de la campagne électorale donnera l’occasion aux différents partis de se positionner sur les enjeux en enseignement supérieur.

«On va se le dire, on n’existe pas au Québec, on est complètement absent. Il y a un plan d’action pour la réussite éducative qui se termine en cinquième secondaire. Mais la réussite, ça ne s’arrête pas à 16 ans. Il faut qu’on se mobilise», affirme M. Tremblay.ENCADRÉ

Taux de diplomation au cégep

Étudiants qui ont commencé le cégep en:

2005 - 64,7%

2006 - 64,6%

2007 - 63,6%

2008 - 63,0%

2009 - 62,6%

Garçons: 56,1%

Filles: 67,4%

* Il s’agit du taux de diplomation deux ans après la durée des études. Ces données tiennent compte de ceux qui ont obtenu un diplôme quatre ans après avoir commencé un programme préuniversitaire (dont la durée prévue est de deux ans) ou cinq ans après avoir commencé un programme technique (dont la durée prévue est de trois ans).

Source: Fédération des cégeps, compilation faite à partir des chiffres du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.