Émilie Bierre: «C’est un honneur d’avoir reçu ce prix»

Révélée au grand public par son rôle de Florence dans «Les beaux malaises», la jeune comédienne a vécu des sensations fortes, récemment. En nomination dans la catégorie Meilleure actrice féminine pour une série télé lors des Young Artist Awards, Émilie est revenue de Hollywood avec ce prestigieux prix en poche. «Ç’a été un moment complètement fou!» confie-t-elle.

Émilie, es-tu surprise d’avoir remporté ce trophée?

Oui, je me suis rendue là-bas avec ma mère sans aucune attente. J’y allais avant tout pour assister à ce gala, sans croire que j’allais gagner. Quand on a nommé mon nom, je n’ai pas vraiment pris conscience de ce qui se passait et je suis allée chercher le prix sur scène. J’avais une idée de ce que je voulais dire si je gagnais, et tout ça s’est fait de façon automatique. Après cet instant, j’ai eu un black-out, je ne me rappelais plus du tout ce que j’avais dit. J’étais vraiment sous le choc et en même temps hyper contente. C’est un honneur d’avoir reçu ce prix.

Tu n’as que 14 ans et, déjà, tu as joué plusieurs personnages, dont bien sûr celui de Florence dans «Les beaux malaises»...

J’ai participé à plein de choses différentes, plein de rôles qui m’ont beaucoup fait apprendre, et c’est vraiment cool ce qui se passe en ce moment.

Tu joues souvent des adolescentes aux prises avec différents problèmes, est-ce difficile?

Je trouve qu’il y a un défi dans chaque personnage; et quand j’y pense, c’est vrai qu’il y en a certains qui étaient assez complexes. Ce sont de beaux sujets, les personnages que j’ai à jouer sont différents l’un de l’autre.

C’est encore un personnage complexe que tu joues dans le film «Les nôtres»...

Oui! C’est l’histoire d’une jeune fille de 13 ans, Magalie, qui habite dans une petite ville, et les gens vont découvrir qu’elle a un énorme secret qui va chambouler beaucoup de choses autour d’elle.

Préfères-tu tourner pour la télé ou le cinéma?

J’aime tout, et je trouve ça incroyable de pouvoir faire les deux, même si c’est très différent.

Malgré le succès, tu as choisi de poursuivre tes études.

Oui, et ça prend beaucoup d’organisation. Il faut que je rattrape ce que je manque en raison des tournages, et j’ai un tuteur que j’adore qui m’aide, afin que je n’aie pas de retard. Ça va quand même très, très bien à l’école. Malgré mes absences, j’ai de bonnes notes. C’est la condition première pour que je puisse continuer à participer à des tournages, et aussi que je reste humble. C’est hyper important pour moi l’école, je vais être en troisième secondaire en septembre.

Souhaites-tu continuer à faire carrière comme comédienne?

C’est clair que je veux continuer là-dedans, je ne me vois pas arrêter. Je veux faire ça toute ma vie, et si je peux continuer à avoir de beaux rôles comme c’est le cas en ce moment, et un bon entourage qui me permet de garder les deux pieds sur terre, ce serait vraiment incroyable. J’aimerais aussi aller un peu plus sur la scène internationale; mais, encore là, je n’ai pas d’attentes, je suis ouverte à tout.

Si tu avais à te décrire, quelles qualités dirais-tu que tu possèdes?

Je pense que je suis passionnée, mais je ne sais pas si on peut considérer ça comme une qualité. Je suis très motivée et aussi humble, ce qui est très important pour moi.

Trouves-tu le temps de mener une vie d’adolescente?

Je peux dire que oui, parce que mes amis les plus proches sont ceux que je côtoie sur les plateaux de tournage. Ma vie d’adolescente, c’est d’être sur les plateaux de tournage, même si mes parents me disent souvent de prendre du temps pour moi, de faire mes choses.

À quoi ressembleront tes prochaines semaines?

Je tourne dans «Les nôtres» jusqu’à la fin août, puis je vais reprendre les tournages pour «L’Échappée» et pour la deuxième saison de «Jenny».