Impact: l'occasion de faire mal au Toronto FC

C’est la semaine des rivalités dans la Major League Soccer et les amateurs de foot canadiens sont chanceux parce que la plus belle oppose l’Impact au Toronto FC et la seconde manche de la saison sera disputée au BMO Field de la Ville Reine, samedi soir.

Le duel sera présenté à TVA Sports à compter de 19h30

Les deux équipes ne se sont vues qu’une fois, en mars, dans une victoire de 1 à 0 de l’Impact au Stade olympique.

Depuis, l’Impact a eu le temps de sombrer et de renaître de ses cendres pendant que Toronto s’est incliné en finale de la Ligue des champions contre Chivas et a peiné en MLS.

Les deux équipes sont désormais impliquées dans une lutte décisive pour obtenir une place en séries éliminatoires.

Faire mal

L’Impact est l’actuel détenteur de la sixième place dans l’Association Est avec 33 points, 9 de plus que les Torontois qui sont neuvièmes.

Une victoire de l’Impact en terrain ennemi améliorerait non seulement les chances du Bleu-blanc-noir de participer aux séries, elle éloignerait du même coup le TFC.

«C’est un match important pour les deux équipes. Toronto est aussi pratiquement dans l’obligation de gagner ce match même si je ne m’occupe pas de ce qu’ils ont à faire», a soutenu Rémi Garde.

Samuel Piette, on s’en doute, aimerait bien faire mal au rival ontarien.

«L’an dernier, Altidore avait dit que ça serait bien de nous empêcher de faire les séries. On peut leur faire le coup cette année.»

Imprévisible

Les affrontements entre l’Impact et le Toronto FC sont toujours chauds et celui de samedi soir ne devrait pas faire exception quand on connaît l’importance de l’enjeu pour les deux équipes.

«Ce sont toujours des matchs imprévisibles, a rappelé Daniel Lovitz. L’an passé, on est allés là-bas alors qu’ils avaient la meilleure équipe de l’histoire de la MLS et nous leur avons mis cinq buts.

«C’est l’une des plus belles expériences que j’ai vécues depuis que je suis professionnel.»

Lovitz, qui a disputé ses trois premières saisons dans un maillot rouge, a peu d’amour pour son ancienne équipe et il sera certainement gonflé à bloc, d’autant qu’il vaudra enchaîner un autre bon match après celui de samedi dernier lors duquel il a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Hors de l’ordinaire

Samuel Piette, qui est arrivé l’été dernier, a vite saisi l’importance de ces confrontations.

C’est un peu comme ouvrir une boîte à surprise, parce que l’ambiance est souvent électrique.

«Un match contre Toronto, c’est un match qui sort de l’ordinaire. L’an passé, ils avaient la grosse équipe et ont tout raflé, et chaque fois qu’on jouait contre eux, même si on n’avait pas beaucoup de succès, c’était des matchs excitants.

«C’est un match qui peut aller dans tous les sens, les émotions prennent le dessus, beaucoup d’amis deviennent des ennemis.»

Mancosu ou Amarikwa?

La principale question dans le camp de l’Impact est de savoir qui sera l’attaquant de pointe.

Matteo Mancosu s’est entraîné vendredi malgré une blessure au mollet. Anthony Jackson-Hamel est remis de sa blessure à l’ischiojambier, mais Quincy Amarikwa risque d’obtenir son premier départ.

Il ne serait pas étonnant que Rémi Garde donne un premier départ à Micheal Azira comme milieu défensif à la place de Ken Krolicki.

Une bonne dose d’expérience à ce poste n’est pas pour nuire contre les très bons milieux de terrain du TFC.

Un TFC différent sans Altidore

Il manquera un des acteurs importants de la rivalité entre l’Impact et le Toronto FC puisque Jozy Altidore ne sera pas en uniforme samedi soir.

Le gros attaquant torontois purgera un match de suspension additionnel après avoir déjà écopé d’une suspension d’une rencontre pour un carton rouge dans un match contre le New York FC il y a deux semaines.

Altidore a une saison à oublier puisqu’il n’a disputé que sept matchs dans lesquels il a quand même récolté trois buts et une passe. Il a été opéré à un pied en mai pour retirer des fragments d’os. Il a raté 16 rencontres.

On peut dire que le Toronto FC présente un visage différent quand son attaquant n’est pas de la formation. En effet, les Reds présentent une fiche de 5-12-7 sans Altidore depuis la saison dernière.

Coup à jouer

Du reste, Sebastian Giovinco et Victor Vazquez sont affectés par des blessures et ne seront pas au summum de leurs capacités s’ils jouent pendant que le défenseur Chris Mavinga s’absentera pour cause de blessure.

«On est dans le sprint final, c’est important d’aller chercher des points», a insisté Samuel Piette.

«C’est sûr que s’ils n’ont pas leurs gros canons sur le terrain, ça peut nous donner un avantage. On va approcher le match de la même manière que si ces gars-là étaient là.»

Différent

Un détail frappe, par contre. Giovinco ne semble pas jouer de la même façon sans son grand complice qu’est Altidode.

Daniel Lovitz estime que si Giovinco est plus effacé sans Altidore dans les parages, c’est parce qu’il perd un peu ses repères.

«C’est plutôt que ces deux joueurs ont une très bonne relation sur le terrain et à l’extérieur, et qu’ils sont en mesure de se synchroniser: ils savent où ils se trouvent et comment l’équipe attaque, et c’est difficile de défendre contre ça.»

Un des piliers du Toronto FC, Jozy Altidore, qui est pourchassé par Victor Cabrera lors d’un match disputé en 2016, ne sera pas de la partie, samedi soir.

Impact: Les défenseurs contribuent

Lors des deux derniers matchs, ce sont des défenseurs qui ont marqué les buts qui ont fait la différence. À Salt Lake City, Jukka Raitala a marqué le but égalisateur, et la semaine dernière, Daniel Lovitz a inscrit le but vainqueur.

«C’est bien de ne pas juste avoir Nacho ou Saphir qui marquent, a admis Samuel Piette. Ça met les gars en confiance.»

D’ailleurs, Rémi Garde aime bien ce qu’il voit de Lovitz.

«C’est un joueur très intéressant parce qu’on sent qu’il a un bagage complet, on sent qu’il a été attaquant auparavant, ça, il le démontre.

«Défensivement, il faut qu’il arrive encore à progresser. Pour ça, il a besoin de tout le côté gauche de l’équipe. C’est un côté qui aime attaquer avec Nacho et Saphir. Parfois pour lui l’équilibre défensif est un peu précaire.»