«Je ne vis que pour le vélo» - Louis Garneau

Le 12 août dernier a eu lieu la 10e édition du Granfondo, au profit de l’organisme Les Petits Frères. Malgré un grave accident de vélo survenu récemment, l’ex-coureur cycliste et homme d’affaires Louis Garneau a lui-même participé au parcours de 118 km entre Trois-Rivières et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Louis Garneau, cette 10e édition du Granfondo Garneau-Québecor revêtait un caractère bien particulier. Combien de kilomètres avez-vous parcourus?

Vingt kilomètres, après notamment un traumatisme crânien survenu le samedi 21 juillet dernier. J’ai aussi eu un poumon perforé, une commotion cérébrale et un épanchement sanguin au cerveau. Je me suis également fracturé une côte et j’ai eu une luxation de la clavicule.

Au lendemain de votre accident, vous ne pensiez pas être capable de prendre part à l’événement...

J’ai été chanceux, parce qu’on ne sait jamais comment un traumatisme crânien va évoluer. J’ai des amis coureurs qui en ont eu un comme le mien et qui sont demeurés handicapés. Je ne tombe pas souvent à vélo. La dernière fois que cela m’était arrivé, c’était il y a 42 ans... Je peux vous dire que, cette fois-ci, mon casque m’a vraiment sauvé la vie.

Vous avez obtenu votre congé dès le lendemain de votre hospitalisation. Avez-vous souffert de séquelles par la suite?

J’ai souffert d’étourdissements pendant une semaine et j’avais des problèmes avec mon poumon et ma clavicule.

Éprouviez-vous une certaine peur à l’idée de remonter sur votre vélo?

J’étais un peu craintif. Mais je dois vous confier que je suis tellement passionné de vélo que, lorsque j’ai pris le départ du Granfondo, j’avais les yeux pleins d’eau. J’étais comme un enfant, tellement heureux et motivé. Je remerciais la vie. Je ne vis que pour le vélo.

Était-ce la première fois que vous enfourchiez votre vélo depuis votre accident?

Non, j’y suis allé graduellement. J’ai d’abord effectué une sortie de 1 km. Deux jours plus tard, j’ai parcouru 5 km, puis 10... J’ai eu 60 ans le 9 août dernier et j’ai tiré une leçon de mon accident. Je vais être plus prudent.

Les profits du Granfondo Garneau-Québecor sont versés à l’organisme Les Petits Frères, qui accompagne les personnes âgées jusqu’à la fin de leur vie. Depuis sa création en 2009, le Granfondo a permis de remettre 530 000$ à l’organisme. L’événement promeut aussi l’activité physique. Chaque année, il y a près de 2000 participants. Cette année, il y avait 175 inscriptions Québecor.

Jean B. Péladeau: Remise en forme

À 27 ans, le directeur d’Intelligence d’affaires numérique chez Vidéotron a une fois de plus pris part à l’événement. Il en était aussi coprésident d’honneur avec la championne olympique Kim Boutin.

«J’en suis à ma cinquième participation. Il y a cinq ans, j’ai réalisé que je n’étais pas en forme et je me suis fixé l’objectif de terminer la deuxième édition avec plus de facilité. Le Granfondo Garneau-Québecor a donc été pour moi l’étincelle qui m’a permis de me remettre en forme. Puis, cette année, j’y ai pris part aux côtés de mon frère Pierre Karl et d’un ami, Nicolas Côté, un cycliste passablement plus aguerri que moi! Tout s’est bien déroulé, malgré la chaleur.»