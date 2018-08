«Je suis maniaque de sports nautiques» - Isabelle Huot

Derrière la douceur et le sourire invitant d’Isabelle Huot se cache une fervente passionnée de sensations fortes. La nutritionniste, femme d’affaires, auteure et chroniqueuse s’avère également une adepte de sports nautiques.

Comment les sports nautiques sont-ils entrés dans votre vie?

À l’âge de 21 ans, je suis allée effectuer mes stages en milieu hospitalier et étudier à Lausanne et à Genève. L’envie d’étudier à l’étranger m’est venue en troisième année de mon baccalauréat en nutrition, un objectif que j’ai concrétisé après deux ans de démarches et environ 300 lettres plus tard, puisqu’internet n’existait pas encore. J’ai aussi fait une partie de ma maîtrise à Genève, où j’ai développé une amitié avec des gens qui avaient l’habitude d’aller faire du ski nautique, les weekends, sur le lac Léman. C’est eux qui m’ont initiée à ce sport.

Le pratiquiez-vous souvent?

Oui! La semaine, à l’heure du lunch, j’allais faire mon 20 minutes de ski nautique, puis je retournais en vélo poursuivre mon stage dans un hôpital cantonal.

Aviez-vous déjà goûté aux sports nautiques avant cette époque-là?

Oui, adolescente, j’étais une adepte de planche à voile. Mon père m’a initiée à ce sport à Venise-en-Québec. De 12 à 16 ans, j’ai beaucoup pratiqué ce sport. Mais c’est vraiment à Genève que je suis devenue maniaque de ski nautique. À mon retour au Québec, j’allais m’entraîner sur le bassin olympique à Montréal, à 6 h 30 du matin, trois fois par semaine. Plus tard, j’ai continué à le faire à Brossard, avec un entraîneur. Je me payais même des allers-retours Montréal-LacBrome pour aller faire 30 minutes de ski nautique.

Quelle était votre première motivation?

L’adrénaline que l’on ressent. En 2010, mon conjoint et moi avons acheté un condo à Magog. Cette année-là, à 62 ans, ma mère est décédée d’un cancer fulgurant des voies biliaires, un cancer très rare. Ma mère avait entre autres eu le temps de me dire: «Isabelle, tu travailles trop et tu n’as pas de vie.» Je lui ai répondu: «Mon conjoint et moi, nous achetons un chalet, et je vais essayer de prendre mes fins de semaine.» Aujourd’hui, j’y parviens entre le 24 juin et la fête du Travail.

Votre qualité de vie en est sûrement rehaussée.

Oui. Sauf qu’en achetant à Magog, comme le lac Memphrémagog est agité, j’ai délaissé le ski nautique d’abord pour le wakeboard, et le surf a suivi. D’ailleurs, à notre deuxième rendez-vous, j’ai invité mon conjoint à faire du surf. Nous sommes ensemble depuis huit ans, et à l’époque, il détestait l’eau. Aujourd’hui, c’est un maniaque de surf, et il est meilleur que moi. Nous nous sommes même rendus en Californie pour suivre des cours de surf de mer.

À quel endroit?

Non loin de San Francisco, à Pacifica. Depuis, nous avons initié tous nos amis au surf. Chaque week-end d’été, nous recevons un groupe d’entre eux à Magog.

Dans quel domaine votre conjoint travaille-t-il?

Jean-Guillaume est un avocat fiscaliste qui, de façon générale, travaille 80 heures par semaine, tout comme moi. (sourire)

Vous êtes une femme très en forme?

L’été surtout! L’hiver, je suis encore plus occupée, donc je ne pratique pas tellement de sports. En 2009, je suis quand même partie, seule, une semaine à Djerba, en Tunisie, pour suivre des cours de kitesurf.

Pratiquez-vous un autre sport à sensations fortes?

Je fais du «lapping» automobile. Mon conjoint et moi, nous nous rendons régulièrement au circuit de course automobile de Mont-Tremblant. J’aime la vitesse et l’adrénaline.

Lorsque vous étiez enfant et adolescente, aviez-vous déjà ce besoin d’adrénaline?

J’ai toujours aimé le sport et j’ai toujours eu le goût de me dépasser. En plus de la planche à voile, je pratiquais déjà la natation et le ski alpin, j’ai même été monitrice. Mais je vous dirais que je suis vraiment une fille d’eau. Et j’invite tout le monde à goûter aux sports nautiques.

Y a-t-il un moment de l’année où vous arrêtez de travailler plus que quelques jours?

Pendant les fêtes, nous prenons deux semaines. Chaque année, nous partons à l’autre bout du monde.

Par ailleurs, du côté de vos occupations professionnelles, quels sont vos nouveaux projets?

Mes barres de collation, signées Kilo Solution, ont fait leur entrée dans les magasins Costco. Aussi, ma boutique en ligne, kilosolution.com, continue de très bien fonctionner; toutes sortes de nouveautés s’en viennent à ce niveau-là. Puis, mon nouveau livre est sorti le 15 août.

Que nous réserve ce nouveau bouquin?

Il s’intitule «Les menus solution famille». Je l’ai écrit avec une autre nutritionniste spécialisée en enfance et adolescence, Nathalie Regimbal. Il s’agit d’un livre du style menus et listes d’épicerie, pour aider les familles à s’organiser. Nous y proposons entre autres six semaines de menus complets et 105 recettes rapides.

Le livre d’Isabelle Huot, «Les menus solution famille», est en magasin. Pour plus d’infos sur ses produits, www.kilosolution.com.