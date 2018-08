Le nombre de demandeurs d’asile dépasse «de loin» ce que le système peut gérer

Dans une lettre adressée à l’Association du Barreau canadien, le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, admet que le nombre de demandeurs du statut de réfugié dépasse «de loin» ce que le système existant peut gérer.

«Sans changements pour améliorer l'efficacité et la productivité du processus d'asile, les temps d'attente et les arriérés ne feront que continuer à augmenter, dit M. Hussen dans cette lettre datée du 14 août, dont le «National Post» a obtenu copie. Cette situation n'est pas soutenable et elle n'est pas juste pour les personnes qui ont besoin de la protection du Canada.»

Le «National Post» fait remarquer dans son article sur le sujet que le ton de cette lettre est inhabituellement fort pour le ministre Hussen qui décrit souvent le système d'immigration et de contrôle des frontières du Canada comme étant «strict et efficace».

Le journal indique que cette récente lettre à l’Association du Barreau canadien donne la mesure du sentiment d’urgence qui anime le ministre, alors qu’il considère des façons d’améliorer le système, sans toutefois donner d’indices sur ce que le gouvernement pourrait faire.

Le ministre a entre les mains depuis quelques mois le rapport d’un examinateur indépendant de près de 170 pages qui contient plus d’une soixantaine de recommandations visant à améliorer la gestion des systèmes en matière d’asile.

Toutefois, dans sa lettre au Barreau, le ministre écrit que «bien que le ministère ait soigneusement analysé les conclusions et les recommandations du rapport, il serait prématuré de spéculer sur d'éventuels changements dans le système d'asile».

Mathieu Genest, un porte-parole du ministre cité par le «Post», soutient que M. Hussen reconnaît la nécessité d’améliorer le système, mais que les problèmes actuels datent d’avant la récente augmentation notable de demandeurs d’asile. Selon M. Genest, le gouvernement Trudeau a «hérité d'un énorme arriéré de demandes d'asile après une décennie de politiques à courte vue et préjudiciables [des] conservateurs de [Stephen] Harper».