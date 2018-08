Legault «tombé en amour» avec Danielle McCann

François Legault a dit être «tombé en amour» avec sa nouvelle candidate, la gestionnaire Danielle McCann, qui a toutes les qualités pour être ministre de la Santé selon lui, qu'il a présenté aujourd'hui. Mme McCann tente de se faire élire dans la circonscription de Sanguinet, présentement aux mains du Parti québécois.

Toutes les qualités pour être ministre

La gestionnaire Danielle McCann a «toutes les qualités» pour occuper les fonctions de ministre de la Santé, selon François Legault. «Elle aurait toutes les qualités. Mais je ne vous dirai pas qui sera ministre de la Santé», a dit le chef caquiste.

Une rencontre décisive lundi

François Legault a rencontré Danielle McCann lundi, à la suite de l’échec de son tête-à-tête de samedi dernier avec Gertrude Bourdon. Un employé de la CAQ était déjà en contact avec Mme McCann puisque le comité de transition du parti l’avait déjà à l’œil.

Legault est tombé en amour

«On s’est rencontré lundi, on est tombé en amour», a dit François Legault. Lors de la rencontre, M. Legault a senti qu’ils étaient sur la même longueur d’onde, contrairement à Gertrude Bourdon, qui rechignait à rouvrir l’entente avec les médecins spécialistes. «Ça a été tellement plus facile ma rencontre avec Mme McCann», a-t-il lancé.

Elle ne se sent pas comme un plan B

Malgré les apparences, Danielle McCann a martelé qu’elle ne se sentait pas comme un plan B : «Je me sens comme le premier choix de M. Legault actuellement». Mme McCann est une travailleuse sociale de formation ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires. Elle a mis en place le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun et pris la tête en 2012 de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Elle a aussi travaillé en Montérégie et dans les Laurentides, une expérience dans différentes régions qui pourrait lui servir a-t-elle dit.