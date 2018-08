Les 10 meilleurs hôtels luxueux des Caraïbes

Si les Québécois s'envolent traditionnellement vers Cuba, la République dominicaine et le Mexique pour leurs vacances dans le sud, les destinations soleil ne manquent pas dans les Caraïbes et encore moins le choix de complexes hôteliers qui s'y trouvent.

Certains hôtels se démarquent toutefois par leur côté un peu plus luxueux. Si le budget vous le permet, pourquoi ne pas essayer un de ces établissements qui promet de vous faire vivre des vacances inoubliables?

Pour vous inspirer, voici une liste des 10 meilleurs hôtels luxueux dans les Caraïbes, selon le site JetSetter.

1. The Ocean Club, a Four Seasons Resort, Bahamas. Cet hôtel a notamment servi de décor au film «Casino Royale» de la populaire franchise James Bond et le luxe que le long-métrage laisse entrevoir est conforme à ce que propose réellement The Ocean Club. Le complexe de 35 acres dispose d'un spa d'inspiration balinaise dont les salles de traitements sont à aire ouverte ainsi qu'un parcours de golf dessiné par le joueur professionnel Tom Weiskopf. Un majordome personnel veillera à vos moindres besoins.

2. Jumby Bay Island, Antigua-et-Barbuda. Un peu au large de l'île principale d'Antigua se trouve Long Island, grande de 300 acres, qui a été découverte par Christophe Colomb. Le prix est élevé, mais ce tout compris en est vraiment un: service cinq étoiles (incluant un service de majordome à la plage), douches extérieures, un choix de quatre restaurants, de même que tous les repas, breuvages et le service de thé quotidien.

3. Four Seasons Resort Nevis, Saint-Christophe-et-Niévès. Un excellent choix pour les voyageurs en quête d'isolement. L'hôtel compte trois piscines à débordement, des pavillons entourés de vérandas et un parcours de golf dessiné par le populaire architecte Robert Trent Jones Jr. Tout ça avec, comme décor, le magnifique mont Nevis qui s'élève tout près. Parmi les activités proposées, vous pourrez opter pour l'école de voile, les terrains de tennis ou encore les randonnées guidées dans les sentiers aux alentours.

4. Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, Porto Rico. Voilà un endroit qui a de l'histoire. Dans les années 60, plusieurs célébrités dont l'ancien président américain John F. Kennedy et l'aviatrice Amelia Earhart venaient dans cet endroit bâti à la demande de l'homme d'affaires Laurance Rockefeller. L'hôtel, qui compte aujourd'hui 114 chambres, a été redessiné afin de lui donner la signature Ritz-Carlton. Des villas de plusieurs chambres ont été éparpillées le long de la côte de 5 km.

5. COMO Parrot Cay, Îles Turques-et-Caïques. L'exotisme est au rendez-vous puisque cet hôtel est situé sur une île privée. Pour vous y rendre, vous devez faire un trajet d'une trentaine de minutes en bateau depuis Providenciales. Passez vos journées à prendre du soleil sur la longue plage, à vous baigner dans votre piscine privée ou à relaxer au spa de l'hôtel, qui compte 75 unités d'habitation. Les restaurants servent des spécialités thaïlandaises, japonaises, caribéennes et méditerranéennes.

6. Amanera, République dominicaine. Situé sur la côte nord de l'île, cet hôtel est bien loin de toute l'agitation de Punta Cana et de ses hôtels pleins à craquer. Les 25 villas du complexe sont équipées d'une grande piscine privée où les clients peuvent se rafraîchir quand la mer est trop agitée. Vélo de montagne, randonnée et golf peuvent aussi occuper vos journées.

7. Jade Mountain Resort, Sainte-Lucie. Construit sur le flanc d'une falaise, ce complexe qui fait souvent partie des palmarès des meilleurs hôtels pour les lunes de miel offre une vue imprenable sur la petite île. Chacune des chambres donne ainsi une vue sur le Petit Piton et le Gros Piton, les montagnes mythiques de Sainte-Lucie, que ce soit à partir d'un bain-tourbillon ou d'une piscine privée.

8. Mandarin Oriental, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. «Niché sur les plages de sable blanc de Godahl Beach et se distinguant par son impeccable souci du détail, ce complexe hôtelier est la quintessence du luxe», lit-on sur le site Internet de l'hôtel qui propose des suites, des penthouses et des villas, dont la superficie et de 1300 pi² et plus.

9. Le Barthélemy Hotel & Spa, Saint-Barthélemy. Un an après le passage de l'ouragan Irma qui a tout ravagé sur son passage, cet hôtel accueillera de nouveau des clients à partir du 28 octobre prochain et on nous promet qu'«élégance intemporelle et luxe contracté» seront au rendez-vous. «Le Barthélemy est un havre de paix niché dans un décor paradisiaque», affirme l'hôtel sur son site Internet.

10. Cheval Blanc St-Barth Isle de France, Saint-Barthélemy. Lui aussi fermé à la suite de l'ouragan Irma, en septembre 2017, le tout nouveau Cheval Blanc, auquel le décorateur français Jacques Grange a apporté sa touche, rouvrira en décembre prochain.