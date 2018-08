Les Muppets en version adulte!

Melissa McCarthy, Maya Rudolph et Elizabeth Banks s’amusent joyeusement dans cette comédie policière peuplée de marionnettes. Un concept surprenant, détaillé par le producteur et réalisateur Brian Henson en entrevue.

«Carnage chez les joyeux touffus» se déroule dans un univers où les marionnettes sont considérées comme inférieures aux humains. Le détective privé Phil Philips (voix du marionnettiste Bill Barretta en version originale) fait alors appel à son ex-coéquipière Connie Edwards (Melissa McCarthy), qu’il déteste désormais, pour élucider une série de crimes dont les victimes sont d’anciens acteurs de la populaire série de marionnettes «Happy Time Gang», diffusée durant les années 1980.

Sachant que Brian Henson est le fils de Jim Henson, créateur de toute la troupe des Muppets et qu’il a repris, avec plusieurs autres membres de la famille, la direction des compagnies de son père à sa mort, il n’est pas étonnant qu’il suive aujourd’hui ses traces... avec néanmoins une différence.

Une école d’improvisation

C’est que le long métrage est produit sous la bannière The Henson Alternative, une filiale de la Jim Henson Company, qui elle, gère les Muppets pour enfants. Car le film est résolument pour adultes avec plaisanteries à double sens, injures, boutique érotique et «tutti quanti»!

Le projet du film remonte à des années, lorsque Brian Henson a décidé de monter «Puppet Up!», un spectacle d’humour entièrement improvisé par les marionnettistes de sa compagnie.

«Au départ, cela a commencé par un atelier; je voulais apprendre l’improvisation aux marionnettistes afin de donner une nouvelle voix aux marionnettes. Ce que nous faisons avec les Muppets est fantastique, mais cela demeure un produit des années 1970. Je cherchais quelque chose de nouveau», a-t-il expliqué lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI.

«En testant le contenu de cet atelier devant un auditoire, nous avons eu d’excellents résultats au point de présenter le spectacle devant un public depuis maintenant 12 ans, plusieurs semaines par an. C’est le public qui nous fait des suggestions sur ce qu’il veut entendre et quel type de plaisanteries il veut que nous fassions.»

«C’est là que nous nous sommes aperçus que le public s’attendait, de la part des marionnettes, à du contenu destiné seulement aux adultes. Ce spectacle est alors devenu une sorte de plaisir coupable.»

C’est de là qu’est née l’idée d’un film pour adultes complètement irrévérencieux.

«Avec Todd Berger, nous avons dû faire pas moins de 15 brouillons avant d’essayer de faire financer le long métrage. Et cela fait six ou sept ans que nous sommes prêts à le tourner... ce que nous avons failli réussir à faire à quelques reprises. Mais les studios n’étaient pas prêts à donner autant d’argent en raison du fait que ce film avec des marionnettes s’adressait à des adultes!», a-t-il détaillé de la genèse de ce «Carnage chez les joyeux touffus».

Melissa McCarthy remplace... un homme!

«Nous avons attendu plusieurs années avant d’avoir Melissa McCarthy. Elle a adoré le rôle, écrit... pour un homme! Lorsque nous avons décidé de faire du personnage de Connie un rôle féminin, nous n’avons effectué que d’infimes ajustements.»

«Melissa nous a d’ailleurs dit qu’elle ne voulait aucun changement, qu’elle voulait ce qui était inscrit au scénario... ce qui ne l’a pas empêchée de réécrire certains dialogues, ce qu’elle fait pour tous les films dans lesquels elle joue. Connie n’a aucune féminité, ce dont on se moque, et cela fonctionne très bien», a détaillé Brian Henson.

«Melissa a la réputation parfaite pour un film interdit aux moins de 17 ans sans accompagnateur aux États-Unis. Elle le fait d’une manière qui la fait ressembler à monsieur et madame tout le monde. Elle n’est pas outrancière, elle est ancrée dans la réalité et les spectateurs se disent, en l’entendant, qu’ils pensent ce qu’elle dit, mais qu’ils n’oseraient jamais l’exprimer à voix haute!»

Outre des acteurs «humains» tels que Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale, et Elizabeth Banks, on trouve «tous les marionnettistes du spectacle» qui animent et prêtent leurs voix aux personnages «irréels».

«Aujourd’hui, ¨Puppet Up!¨ est l’école qui nous sert à former tous les marionnettistes de la compagnie, a souligné Brian Henson. Nous avons un bassin de 30 marionnettistes qui ont tous participé, d’une manière ou d’une autre, au spectacle.»

«Au total, nous avons utilisé quelque 40 marionnettistes pour ¨Carnage chez les joyeux touffus¨. Depuis ¨Le Muppet Show¨, nous avons l’habitude de mélanger humains et marionnettes. Les meilleurs marionnettistes ont d’ailleurs le réflexe d’interagir immédiatement avec les acteurs, qui ont des questions lorsqu’ils arrivent sur le plateau. Résultat, les acteurs s’aperçoivent rapidement que leur travail demeure le même.»

Technique et avenir

«C’est un processus très technique», a détaillé Brian Henson en donnant une idée de la manière dont les plateaux de tournage avaient été construits pour accommoder les marionnettes.

«Il faut enlever le plancher pour que les marionnettistes puissent se placer. Mais une fois que les caméras tournent, le processus créatif n’est pas très différent du jeu d’acteur traditionnel. Ils s’habituent très vite. Ils pensent, en arrivant, qu’ils auront le réflexe de baisser les yeux et de regarder le marionnettiste à la place de la marionnette. Mais pas du tout.»

Si l’idée de faire un long métrage pour adultes tel que «Carnage chez les joyeux touffus», en mélangeant marionnettes et humains, peut surprendre, Brian Henson rappelle le succès – surprise – de films tels que «Ted» (un ourson) ou «Party de saucisses» (de l’animation), ouvertement pour publics avertis.

«C’est vrai que nous cherchons à faire plaisir aux spectateurs qui ont grandi avec le côté innocent des ¨Muppets¨. Et oui, nous les invitons à traverser le miroir, dans un espace sans enfants et à s’amuser avec un contenu outrancier.»

«Les marionnettes sont une très ancienne forme d’art. Je crois qu’il y a quelque chose dans notre ADN humain qui répond au principe d’insuffler la vie à une créature dont on sait qu’elle n’est pas vivante. C’est un sentiment impérieux.»

«Cela remonte au fait, par exemple, d’essayer de faire manger des petits pois à un bébé qui refuse d’avaler une bouchée. Que fait le parent? Il anime la cuillère remplie de petits pois, la fait parler, la fait voler. C’est un acte joyeux, tant pour les enfants que pour les adultes.»

«Cela n’a rien d’étrange. Ça nous permet de nous regarder objectivement puisque nous donnons une personnalité à un objet inanimé. Et je crois que c’est pour cette raison que les marionnettes sont à mille lieux des effets spéciaux par ordinateur ou de l’animation.»

«Avec les marionnettes, nous sommes conscients de faire semblant de croire qu’une chose inerte possède la personnalité d’un être humain. C’est un réflexe très ancien et très puissant. Et c’est pour cette raison que les spectacles de marionnettes fonctionneront toujours. Il suffit simplement d’avoir les bons personnages et la bonne approche.»

«Dans ¨Carnage chez les joyeux touffus¨, les marionnettes ne sont visuellement pas très développées. Nous n’avons pas créé de mécanismes de mouvements des yeux, par exemple. Les marionnettes sont faites pour ressembler à des marionnettes. Le spectateur sait qu’elles ont été faites de feutrine, de fourrure, de balles en plastique. Le public sait qu’il regarde une marionnette et pourtant, il la voit en vie et constate qu’elle est dotée d’une personnalité crédible», a-t-il conclu.

«Carnage chez les joyeux touffus» a pris l’affiche vendredi.