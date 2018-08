Madame Plekanec fait du cinéma!

Dans son pays natal, la République tchèque, Lucie Vondrackova est une mégavedette. L’actrice et chanteuse tchèque, qui est l’épouse du joueur de hockey des Canadiens de Montréal Tomas Plekanec, fait son bonhomme de chemin au Québec. On la verra au cinéma en décembre prochain dans la comédie romantique «The Perfect Kiss». C’est à l’Île-des-Sœurs, où elle réside, que nous l’avons rencontrée.

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, Lucie Vondrackova savait déjà qu’elle voulait jouer au théâtre et faire du cinéma. C’est à l’âge de neuf ans qu’elle a commencé sa carrière en jouant dans un film pour enfants. À 13 ans, elle est devenue une véritable star en République tchèque en animant une quotidienne à la télévision pendant deux ans.

«Je savais que je ne voulais pas être une animatrice. Je voulais jouer dans les films et être celle qui était interviewée, et non celle qui faisait les entrevues. Mon but n’était pas d’être célèbre, mais de faire ce que j’aimais.»

Artiste et docteure

La jeune femme de 38 ans détient un doctorat en philosophie de l’Université de Prague.

«J’adorais étudier. Je voulais être une actrice qui comprenait ce qu’elle jouait, et en savoir plus sur les auteurs des pièces.»

Après cinq ans à jouer au théâtre, elle a commencé à chanter.

«Parfois, c’était difficile d’être à la fois actrice et chanteuse, surtout quand j’étudiais parce que je jouais dans trois théâtres différents et que je chantais beaucoup. Quand j’ai eu des enfants, je me suis dit que c’était finalement facile tout ça! (rires)»

Native de Prague, Lucie a appris toute jeune le français.

«J’étais dans une école qui était focalisée sur les langues étrangères. D’ailleurs, c’est un peu dans l’héritage de notre famille. Ma grand-mère parle 12 langues, alors que je ne peux parler avec elle que dans cinq langues (tchèque, anglais, français, allemand et espagnol)... Quand je me compare à elle, je trouve que 12, c’est beaucoup mieux! (rires)»

Une rencontre déterminante

C’est après un de ses concerts en République tchèque, en 2009, qu’elle a rencontré Tomas Plekanec. En 2010, elle est déménagée au Québec pour suivre son amoureux, joueur du Tricolore. Le couple s’est marié un an plus tard, et il a eu deux garçons: Matyas, six ans, et Adam, trois ans. Ces derniers ont appris à parler le français.

«Ils vivent ici, alors tout le monde parle français, anglais et tchèque. Je pense que c’est le meilleur cadeau que nous pouvions leur donner. Nous voulions tous les deux qu’ils parlent le tchèque parce que c’est notre langue et que, dans nos familles, il y a des gens qui ne parlent que le tchèque. Nos enfants vont à l’école en français, et je suis ravie qu’ils parlent aussi cette langue.»

À son arrivée au Québec, elle n’avait pas l’intention de faire carrière, mais plutôt de s’occuper de sa famille.

«J’avais beaucoup de travail en République tchèque, et c’était assez. Ma carrière au Québec a commencé l’année dernière avec le film ‘‘The Perfect Kiss’’, et là, j’en fais la promotion. C’est parfait parce que personne ne me connaît, alors je suis une nouvelle dans le paysage! J’aime ça. C’est différent de la situation en République tchèque parce que, quand tout le monde vous connaît, vous ne pouvez pas aller n’importe où sans être reconnue.»

Fan de comédies romantiques, elle a été séduite par le film canadien «The Perfect Kiss», qui a été tourné à Montréal, notamment à L’Île-des-Soeurs, en plein hiver. Elle y joue le rôle principal, Tanya, une jeune trentenaire célibataire à la recherche du bonheur et de l’amour. C’est la réalisatrice du film, Tina Adams, qu’elle a connue dans son pays natal, qui lui a proposé le rôle. De plus, elle interprète la chanson thème du film.

«The Perfect Kiss» sortira en Europe en novembre et au Canada en décembre. En septembre, Lucie reprendra le tournage d’une autre comédie romantique de la même réalisatrice, cette fois-ci tournée à Mont-Tremblant. Le même mois, elle lancera un 13e album en tchèque. Quant à son mari, il sera de retour dans l’uniforme du CH cet automne.

«Je suis heureuse qu’il ait signé à nouveau avec les Canadiens pour un an. Il pouvait aller à Chicago et, même si je pense que le contrat était mieux là-bas, il a choisi de rester avec les Canadiens. Je pense que son coeur est ici, à Montréal.»