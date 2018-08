«Papillon»: Charlie Hunnam, un acteur engagé

Le temps de «Sons of Anarchy», la série télévisée qui a permis à Charlie Hunnam de se faire un nom, est bien révolu. Au cinéma, le presque quadragénaire britannique privilégie les rôles significatifs. Entrevue avec un acteur qui va jusqu’au au bout de lui-même, sans compromis.

«Papillon» n’est pas la nouvelle version du film de 1973 qui met en vedette Steve McQueen et Dustin Hoffman. Ce «Papillon» du XXIe siècle, adapté des mémoires d'Henri Charrière, est l’histoire d’un petit malfrat français condamné à perpétuité au bagne sur l’île du Diable, en Guyane, pour un crime qu’il n’a pas commis. Celui qu’on surnomme Papillon (Charlie Hunnam) – et il s’agit d’une histoire vraie – se lie d’amitié avec le détenu Louis Dega (Rami Malek).

Un nouveau souffle

Les conditions de détention sont effroyables. Les prisonniers sont battus, mal nourris, et, s’ils cherchent à s’évader sont promis, après quelques années d’isolement, à la guillotine qui trône au milieu de la place centrale de ce monde unique. «Au début, j’ai refusé le rôle; je ne voulais pas participer à une nouvelle version», dit Charlie Hunnam en entrevue à l’Agence QMI.

C’est après qu’un autre acteur ait accepté puis se soit désisté qu’il a finalement souhaité rencontrer le réalisateur Michael Noer («R»), dont il avait vu toutes les œuvres. Leur conversation a duré 14 heures.

«Nous avons discuté de notre dégoût commun du système carcéral privé américain actuel et établi que ce serait un point intéressant à explorer à l’intérieur de cette histoire.»

«Mais non, je ne pense pas que l’art doive nécessairement être politique. Je crois, par contre, qu’il y a un lien entre les deux. La vie est, pour moi, un processus constant de compréhension et d’action face au chaos qui nous entoure ainsi que la recherche d’une résolution de ce chaos. Et ce, afin de vivre pleinement le potentiel d’une existence heureuse. L’art explore la nature de ce que je viens de décrire. Et la politique tente de la cadrer», détaille-t-il.

L’horreur du bagne...

Parce qu’il a tenté, sans succès, de s’évader une première fois, Papillon est placé en isolement et dans le silence total pour cinq ans. Puis, comme il ne craque pas rapidement, le directeur du bagne le plonge dans le noir.

«Pour un projet de cet ordre, c’est très dur de se préparer parce que ce que l’on fera sera inévitablement superficiel en comparaison de ce que ces hommes ont été obligés d’endurer», avoue Charlie Hunnam.

«J’ai pu faire certaines choses pour essayer, au moins, d’avoir une idée de leurs souffrances. J’ai perdu énormément de poids pendant le tournage. Le fait d’avoir constamment faim permet d’être dans un état d’esprit particulier.»

«J’ai aussi lu ¨La guillotine sèche¨, un livre de René Belbenoît. Cet ouvrage a été d’une richesse incroyable pour nous. L’histoire de ¨Papillon¨ est merveilleuse, c’est une histoire d’aventure, d’action. Mais elle est superficielle. Il nous manquait la réalité du quotidien au bagne. Comme René Belbenoît, détenu à l’île du Diable, était journaliste, sa démarche était très académique et il voulait documenter la réalité. Son ouvrage a donc été une ressource indispensable pour que je puisse me représenter mentalement ce que vivaient ces hommes.»

Pour Charlie Hunnam, les scènes de l’isolement ont exigé un travail supplémentaire. «Michael Noer n’aime pas répéter, au cas où il se produise quelque chose d’exceptionnel. C’est une charge de travail supplémentaire pour les équipes techniques, mais pour les acteurs, c’est totalement libérateur.»

«Les moments d’isolement demeurent pour moi le point d’orgue de cette expérience. J’ai fait tout ce que j’ai pu afin de comprendre un peu, d'ajouter une strate de connaissance de ce que les bagnards ont vécu. Je n’ai pas mangé pendant les cinq jours de tournage des scènes. Je n’ai pas quitté la cellule. Je n’ai presque pas parlé.»

«J’étais déjà très mal nourri et le fait de ne rien manger pendant cinq jours m’a mis dans une ¨zone¨ dans laquelle je ne pensais pas vraiment aux scènes que je tournais ni même à préparer mon jeu. Je me contentais d’exister dans cet espace que je m’étais créé.»

Autre moment fort du film, lorsque Papillon ressort de ses cinq années d’isolement, il est toujours intact, même si l’épreuve l’a marqué. Afin de détourner l’attention du personnel de l’aile psychiatrique, il fait semblant d’être fou lorsque son ami Louis Dega vient lui rendre visite, une prestation de Charlie Hunnam qui rappelle certaines scènes de «Midnight Express».

«Je n’ai pas vu ¨Midnight Express¨ depuis tellement longtemps!, dit-il. Je ne savais pas du tout comment le tournage allait se dérouler cette journée-là, ni même comment nous allions jouer la scène et jusqu’à quel point nous allions la pousser. Je ne savais pas s’il fallait que le spectateur sache que le personnage de Rami était au courant que Papillon faisant semblant.»

«Nous n’avions rien répété. À la fin de la scène – et je n’ai réfléchi à rien -, j’ai eu une montée beaucoup plus puissante que tout ce que j’aurais pu imaginer! En fait, c’était simplement pour faire l’idiot avec Rami! Finalement, ça a marché, ça a généré une réaction chez lui. Je l’ai pris au dépourvu et il m’a souri.»

À la recherche des mêmes thèmes?

Les trois derniers rôles de Charlie Hunnam, ceux de «Lost City of Z», «Le roi Arthur: la légende d'Excalibur» et «Papillon», comportent une notion de sacrifice et donc d’héroïsme, au point qu’on se demande s’il ne s’agit pas là d’une espèce de trilogie sur ces deux thèmes.

«Peut-être, répond-il en riant. Les notions d’héroïsme et de sacrifice m’intéressent énormément, cela se répand peut-être dans ce que j’insuffle à ces personnages.»

«Ces thèmes sont fascinants, surtout dans la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle domine, à un niveau personnel, une tolérance zéro à l’épreuve. Les leaders religieux ont toujours su que la vie était souffrance. Si vous regardez les histoires de la Bible, et celles de toutes les religions, elles comportent le message que si on confronte la réalité, elle deviendra exponentiellement pire.»

«Ces histoires religieuses nous apprennent que la chose à faire est de porter le poids de sa responsabilité. Et cela nécessite un sacrifice. Je pense à la citation très célèbre de Joseph Campbell, ¨Suivez votre bonheur¨ (¨Follow your bliss¨). Mais la manière dont elle est écrite est trompeuse, car on a l’impression qu’elle encourage l’hédonisme et la fuite des responsabilités. On ne peut pas résumer une philosophie de vie en une seule petite phrase accrocheuse. Et, sur son lit de mort, Campbell a dit que l’un de ses plus grands regrets avait été d’avoir écrit cette phrase et que ce qu’il aurait du écrire était ¨Suivez vos ampoules¨ (¨Follow your blisters¨)!»

«Le fait de raconter des histoires est primordial dans toutes les cultures. Elles servent à prendre une pause, de sortir des inquiétudes qui peuplent la vie quotidienne. Si ¨Papillon¨ est reçu par le public comme un simple divertissement ou une simple distraction, c’est parfait», ajoute-t-il.

«Parfois, un film résonne de manière plus précise et plus profonde avec un auditoire ou avec un groupe de personnes parce qu’il est le reflet d’une vérité qui leur permet de mieux comprendre une partie d’eux-mêmes, alors tant mieux. C’est très dur de faire un bon film. Ultimement, j’espère simplement que nous sommes parvenus à faire un film sympa que le public pourra apprécier.»

«Papillon» est présenté sur les écrans de la province depuis vendredi.