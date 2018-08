«Papillon»: un film à deux lectures

Ce «Papillon» qui rassemble Charlie Hunnam et Rami Malek devant les caméras du Danois Michael Noer permet une incursion dans l’enfer du bagne.

En 1933, à Paris, Henri Charrière (Charlie Hunnam), surnommé Papillon, vide des coffres-forts. Mais le braqueur est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. La sentence est à la hauteur du crime; il est condamné au bagne à vie.

Le bagne, l’île du Diable, se trouve à l’autre bout du monde, en Guyane française. Sous le fouet des surveillants, les bagnards – qui s’y rendent en bateau –, y cassent des cailloux et construisent des routes à la dynamite, colonisant ainsi cette île à la végétation sauvage et au rude climat tropical.

Afin de s’assurer de la docilité des prisonniers, l’administration carcérale a mis en place un système de punition d’une sévérité implacable. À la première tentative d’évasion, c’est cinq ans d’isolement sans un mot. À la deuxième, c’est la guillotine, placée bien en vue. Dès le trajet en bateau, Papillon se lie avec un faussaire, Louis Dega (Rami Malek), qu’il prend sous son aile en échange d’argent qui lui servira à s’évader.

Aller plus loin

«Papillon», production américaine par excellence de 133 minutes, est un film qui offre deux niveaux de lecture en fonction de l’intérêt ou de la subjectivité du spectateur.

La première lecture en est une d’un film d’aventures. Le suspense est là, l’action aussi (même si on est loin d’une action pure à la «Cible 22»). C’est un film d’évasion, de survie. C’est aussi une histoire de profonde amitié – Charlie Hunnam parle «d’amour» – entre deux hommes que tout sépare dans le monde réel. C’est également une chronique, parce que tirée des mémoires d’Henri Charrière, sur l’horreur et la violence d’un système carcéral aujourd’hui disparu.

La seconde lecture, elle, est plus gratifiante. L’étude, faite par le scénario d’Aaron Guzikowski («Prisonniers» de Denis Villeneuve) et mis en images par Michael Noer, d’un système carcéral qui utilise une main d’oeuvre gratuite pour effectuer les pires travaux, offre un parallèle – voulu par le cinéaste et Charlie Hunnam – du système carcéral privé américain actuel. On y trouve également une réflexion sur le sacrifice, inhérent pour certains à la notion d’amour, menant à l’héroïsme. Le besoin humain fondamental de liberté est aussi examiné de près.

Dans les deux cas, la performance de Rami Malek fait trop penser à celle de Dustin Hoffman dans le long métrage du même nom sorti en 1973, comme si l’acteur n’avait pas réussi à se détacher du modèle pour aller plus loin. La prestation de Charlie Hunnam, elle, mérite un détour. L’acteur continue sur la lancée de l’excellent «Le roi Arthur: la légende d'Excalibur» et confirme son talent pour les rôles exigeants, tant physiquement qu’émotionnellement. Mais en doutait-on?

Note: 3 sur 5