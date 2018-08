Un enfant autiste blessé par des policiers à Calgary

Un enfant de 12 ans atteint d’autisme a été blessé alors que des policiers tentaient de le faire entrer dans leur voiture de patrouille, la semaine dernière, à Calgary.

Les agents de la paix devaient transporter le garçon à l’hôpital, alors qu’il était en crise et que ses parents craignaient qu’il se blesse, a rapporté Global News. Alors que les policiers le conduisaient à leur véhicule, l’enfant les aurait insultés, en réponse à quoi il aurait été frappé.

«Sous la colère et en réplique à s’être fait insulter, il (le policier) l’a agrippé et l’a cogné contre le ciment, a raconté Doug Parcells, le père du garçon, à Global. Il a été projeté au sol par ce policier que nous avions appelé pour l’aider.»

L’agent aurait pour sa part affirmé que l’enfant était tombé, selon M. Parcells.

Le garçon de 12 ans a subi une fracture du crâne et plusieurs autres blessures. Il a également perdu partiellement l’ouïe.

«Pendant 12 ans, on l’a protégé et on lui a toujours dit: "si tu as des problèmes, va voir quelqu’un en uniforme", et à sa première interaction avec la police, il se fait ouvrir le crâne», a pesté M. Parcells devant Global.

Les parents du garçon ont affirmé avoir avisé le répartiteur du 9-1-1 et les policiers venus sur place de l’état de santé de leur enfant, qui souffre également d’un déficit de l’attention et de troubles anxieux.

Une enquête indépendante a été ouverte afin de faire la lumière sur l’incident.