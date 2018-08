Une comptable coupable d’avoir fraudé une amie d’enfance

Une femme de 44 ans qui a volé des milliers de dollars à une amie d’enfance qui lui avait confié la gestion des finances de son entreprise a été déclarée coupable de fraude, vendredi, à Québec.

Le juge Jean-Pierre Dumais a conclu qu’il n’accordait «aucune crédibilité aux explications invraisemblables» de celle qui avait agi comme comptable de Déménagement à prix modique pendant plus d’un an, en 2015 et 2016.

«Je ne crois pas ses explications à l’effet que la victime lui a fait un prêt qu’elle a qualifié de “psychologique”», a soutenu le magistrat, qui est convaincu qu’il s’agit d’une «pure invention» de l’accusée.

Textos incriminants

Karine Drouin a avoué par texto à sa victime, à l’époque, avoir soutiré 29 000 $ à l’entreprise.

Lorsque la supercherie a été découverte «presque par hasard», a mentionné le juge, Drouin affirmait alors qu’elle l’avait fait, mais comptait rembourser l’argent à celle qui était supposément son amie.

Le juge a rappelé que Drouin a admis «à plus d’une reprise» avoir falsifié des signatures sur des chèques et les livres comptables. Elle a aussi utilisé des chèques en blanc pour son bénéfice.

«À l’évidence même, l’accusée a tenté de camoufler les vols en maquillant les opérations comptables de l’entreprise», a-t-il dit.

En situation de faillite, l’accusée s’est servie des liquidités de son employeur à ses fins personnelles, a ajouté le juge, qualifiant les explications fournies par l’accusée au procès de «boiteuses» et «invraisemblables».

Soulagement pour la victime

La victime, qui estime s’être fait voler plus de 30 000 $, a poussé un soupir de soulagement dans la salle. «J’avais hâte de tourner la page. Ça fait deux ans que ça dure», a confié Chantale Paquet à la sortie de l’audience.

Elle explique avoir englouti des dizaines de milliers de dollars en frais d’avocats depuis qu’elle a porté plainte contre Karine Drouin. Des procédures civiles ont été menées en parallèle pour récupérer une infime partie des sommes dérobées.

Mme Paquet explique aussi être poursuivie pour dommages moraux par Drouin, après que l’affaire eut été médiatisée en 2016.

Le dossier reviendra en cour le 17 septembre, pour les observations sur la peine.