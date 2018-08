Vigile des anciens employés de l’usine MABE de Montréal

Les anciens employés du fabricant d'électroménagers Mabe Canada protestent contre la réduction de leur fonds de pension et la perte des avantages sociaux dont ils bénéficiaient avant la fermeture de l’usine de Montréal.

Ils organisent samedi une vigile devant leur ancien lieu de travail.

Ces derniers reprochent à leur ex-employeur d’avoir coupé de 23 à 33 % dans leur fond de retraite, ainsi que d’avoir mis un terme à leur assurance collective lorsqu’il a déclaré faillite, en 2014. Selon le syndicat Unifor, qui représente les anciens employés de MABE, plus de 1500 travailleurs ont été affectés par cette décision de l’entreprise.

«Ça fait quatre ans qu'on se bat aux côtés de nos membres actifs et retraités de MABE et on ne lâchera pas tant et aussi longtemps qu'on n’aura pas obtenu gain de cause», a indiqué John Caluori, d'Unifor, dans un communiqué.

Des recours juridiques ont d’ailleurs été entamés contre l’entreprise mère de MABE, basée au Mexique, qui a continué à faire des affaires au Canada sous un autre nom, selon le syndicat. Celui-ci réclame également que les gouvernements protègent les travailleurs face aux entreprises qui agissent de la sorte afin, selon eux, d’échapper à leurs «responsabilités» envers leur personnel.

«Quand est-ce que l'État va faire son travail pour protéger les travailleuses et les travailleurs face aux multinationales qui profitent des accords de libre-échange pour les flouer, a demandé M. Caluori. Quand est-ce qu'un gouvernement va mettre en place des règles pour que des histoires d'horreur comme celles des Bafoués de MABE ne se reproduisent pas?»

Les anciens employés de MABE appellent également au boycottage des électroménagers de marque GE, Hotpoint et McClary, qui étaient produites à l’usine de Montréal.