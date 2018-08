9 choses complètement folles réservées aux passagers en première classe et en classe affaires

Voyager en classe affaires ou, mieux, en première classe est une expérience pour le moins prestigieuse et il faut souvent y mettre le fort prix pour y accéder.

Une fois entré dans le «club sélect», vous aurez cependant droit à un traitement royal que vous ne serez pas près d'oublier. Certaines compagnies aériennes y vont toutefois d'un petit plus qui rendra le moment encore plus unique.

Voici neuf choses complètement folles qui sont réservées aux passagers en première classe et en classe affaires de certains transporteurs, selon le site SmarterTravel.

1. Voyager dans une suite (Etihad Airways). La classe Residence de ce transporteur des Émirats arabes unis ne propose rien de moins qu'une suite personnelle de trois pièces qui pourrait être plus grande que la chambre d'hôtel qui vous attend à destination (voyez ci-haut la vidéo de démonstration). La suite, qui comprend un salon, une chambre et une salle de douche, est conçue pour accueillir deux passagers. Le luxe a toutefois un prix: environ 30 000$ pour un aller simple.

2. Avoir une voiture de luxe avec chauffeur (Turkish Airlines). Une fois rendu au sol, l'expérience de luxe se poursuit alors qu'un chauffeur privé s'occupe de vous transporter dans un véhicule de luxe jusqu'à votre destination finale.

3. Participer à une rencontre d'affaires en plein ciel (Qatar Airways). Le transporteur propose aux voyageurs d'affaires la cabine Qsuite où quatre sièges qui se font face permettent de tenir des réunions en plein ciel. L'écran est équipé d'une prise de courant et de ports USB et HDMI pour faciliter l'organisation du travail.

4. Prendre une douche pendant le vol (Etihad Airways et Emirates). Qui n'a jamais eu le goût de se rafraîchir lors d'un long vol? C'est chose possible pour les passagers en première classe qui volent sur Etihad Airways et Emirates. Vous n'aurez toutefois pas le luxe de vous éterniser sous la douche puisqu'on prévoit seulement cinq minutes d'eau chaude par passager. C'est quand même mieux que rien!

5. Avoir le contrôle de la température autour de votre siège (Emirates). Trop chaud ou trop froid, ce n'est pas facile d'avoir la température idéale en avion. Toutefois, si vous êtes un passager de première classe d'Emirates, vous aurez votre propre cabine complètement cloisonnée avec son contrôle de température indépendant.

6. Recevoir un massage sur son siège (Turkish Airlines). Les sièges-lits du transporteur aérien sont équipés d'un dispositif qui permet au passager de recevoir un massage. Utile considérant qu'on sort souvent de l'avion courbaturé.

7. Un repas gastronomique à bord (Singapore Airlines). Loin de ce qu'on voit en classe économique, les repas offerts aux passagers des classes supérieures de Singapore Airlines sont non seulement gastronomiques et cuisinés par un chef à bord, mais ils sont aussi servis dans une porcelaine spécialement conçue pour le transporteur.

8. Être servi par un majordome (Etihad Airways). Les passagers de la classe Residence d'Etihad ont droit aux services d'un majordome qui a suivi une formation de plusieurs semaines avec la prestigieuse chaîne Savoy Hotel et qui veillera à combler vos moindres désirs.

9. Conduire une Porsche pendant votre escale (Lufthansa). Pourquoi «perdre» du temps en escale à l'aéroport alors que vous pourriez vous placer derrière le volant d'une Porsche 911? C'est l'expérience que propose le transporteur allemand à ses passagers de première classe. Pour la modique somme de 99 euros, vous aurez une location de trois heures comprenant 150 kilomètres, le carburant et l'assurance.