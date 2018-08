Denis Gallant jouera dans les plates-bandes du MTQ

Le premier président de la nouvelle Autorité des marchés publics aura comme défi initial de remettre de l’ordre dans le processus d’appels d’offres du ministère des Transports du Québec.

« Recommandation phare » de la commission Charbonneau, l’Autorité des marchés publics (AMP) est en pleine mise en marche. Me Denis Gallant, procureur vedette de la commission Charbonneau, puis inspecteur général de Montréal (le BIG) est arrivé en poste à Québec le 25 juillet dernier.

« On est la police, le chien de garde des contrats », explique Me Gallant, affairé à la confection d’un bureau de 130 enquêteurs, inspecteurs et comptables qui veilleront sur l’attribution de tous les contrats gouvernementaux et municipaux du Québec à partir du 25 janvier prochain.

La mise en place de l’AMP aura un impact particulièrement important au sein du ministère des Transports puisque Me Gallant a le mandat de surveiller sa gestion contractuelle dès sa mise en place.

La loi prévoit ainsi « l’assujettissement du MTQ » dès le jour un « en raison des problèmes passés » dans ce ministère, explique Denis Gallant.

« La loi va quand même loin »

« Si on s’aperçoit par exemple que dans tel domaine les comités sont complètement fantoches, explique le président, on [aura] des pouvoirs assez exorbitants de décider qui va être dans les comités de sélection. » « La loi va quand même loin », assure-t-il.

D’autres organismes ou ministères pourraient être éventuellement sous supervision, mais le MTQ a été désigné d’emblée dans la loi et l’AMP pourra leur donner des avis afin qu’ils revoient « leur modèle de gouvernance » par exemple.

« Ça ne veut pas dire qu’on va rester là 10 ans, mais on va s’assurer que la gestion contractuelle soit faite comme il le faut », ajoute-t-il.

Bien reçu ?

Et malgré le climat de suspicion qui existe au sein de ce ministère, comme Robert Poëti l’avait soulevé au temps où il était ministre, Denis Gallant ne craint pas l’accueil de son équipe au MTQ comme dans tout autre ministère ou organisme d’ailleurs.

« Le projet de loi 108 a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, ça donne un mandat très fort », rappelle celui dont la nomination devait être entérinée par le deux tiers des élus.

L’AMP mettra d’abord l’accent sur « la responsabilisation » des ministères, organismes et municipalités. « Ce que je veux c’est que les personnes se prennent en main », lance Me Gallant.

Or, si le nouvel organisme de régulation des appels d’offres s’aperçoit de façons de faire qui ne respectent pas la loi, il aura « le pouvoir d’annuler des contrats » et même de faire une enquête administrative. « On a des pouvoirs assez larges », assure le président.

Contrats publics : contrôle de la « blacklist »

L’Autorité des marchés publics va prendre le relais de l’Autorité des marchés financiers dans la gestion de la liste des entreprises non admissibles aux contrats publics, et aura ultimement des liens avec l’UPAC.

Dès la commission Charbonneau, l’Autorité des marchés financiers a mis en place le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). À l’inverse, un registre des entreprises ayant eu l’autorisation de conclure des contrats publics avait aussi été créé.

Ces deux registres seront gérés par l’AMP dès le 25 janvier prochain. « On récupère le RENA, ce que j’appelle la blacklist », dit Me Gallant.

Un système de plainte formelle sera aussi mis en place pour les entreprises qui estiment avoir été lésées, des plaintes qui ne seront pas anonymes. « Il faut être une personne morale intéressée, ça ne peut pas être n’importe qui qui fait arrêter le processus », explique Me Gallant.

Transparence : finis les contrats de gré à gré en catimini

Avec la création de l’AMP, les contrats qui sont au-dessus du seuil d’appel d’offres public ne pourront plus être donnés de gré à gré sans être publicisés avant la signature du pacte.

« C’est une question de transparence », tranche le président de l’AMP, Denis Gallant. Ainsi, avant qu’un contrat soit octroyé de gré à gré, le ministère ou l’organisme devront publier le contrat sur SEAO, le système électronique d’appel d’offres de l’État, 15 jours avant l’octroi.

Un délai pendant lequel d’autres entreprises pourraient se manifester. « Le but c’est d’obtenir le meilleur produit au meilleur prix possible et de solliciter la plus grande concurrence possible. »

Me Gallant croit que cette nouvelle règle forcera les organismes à faire des recherches sérieuses avant d’octroyer un contrat de gré à gré à une entreprise. « Si tu fais en sorte de privilégier toujours les mêmes, tu ne suscites pas une grande concurrence. »

Des chiffres sur le nouvel organisme

130 employés

16 M$ de budget annuel

8 milliards de contrats publics annuellement

Salaire de Denis Gallant comme président-directeur général de L’AMP : 215 511 $

Allocation mensuelle pour ses frais de séjour à Québec : 1225 $

Mission : surveillance de la passation et de l’adjudication des contrats publics du gouvernement du Québec, des ministères, des organismes, de la société d’État et des municipalités, sauf Montréal.