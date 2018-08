Le PQ permettrait deux plants de marijuana à domicile

Le Parti québécois autoriserait la culture de deux plants de marijuana à domicile.

Selon Jean-François Lisée, l’interdire totalement, comme le veulent ses adversaires libéraux et caquistes, est tout simplement inapplicable. «Nous sommes réalistes. Nous pensons que deux plants maximum, c’est suffisant pour la consommation personnelle», a-t-il soutenu, samedi, lors d’un point de presse dans sa circonscription de Rosemont.

Un gouvernement caquiste augmenterait rapidement l’âge légal pour consommer du cannabis de 18 à 21 ans, a confié François Legault au début de sa campagne.

Le chef péquiste croit que la CAQ joue sur la crainte des gens en se positionnant de la sorte.«Il y a des gens qui pensent qu’il ne devrait pas y avoir de relations sexuelles avant 25 ans, ils ont beau penser ça, la réalité, ce n’est pas ça. La réalité, c’est que les gens, les principaux consommateurs de pot au Québec ont entre 18 et 21 ans, ils l’achètent au crime organisé et aux Hells (Angels)», a insisté M. Lisée.

Il ajoute que si la CAQ prend le pouvoir, les jeunes vont continuer d’acheter leur drogue au crime organisé.

Le chef péquiste croit qu’il est préférable que les jeunes consommateurs se tournent vers la Société québécoise du cannabis pour s’en procurer. «On va vous vendre du pot contrôlé, disons de qualité contrôlée, et on va vous donner un dépliant disant : ‘sais-tu, c’est mauvais pour ton cerveau’. On n’a jamais vu un dealer des Hells Angels qui a dit à un jeune : ‘c’est mauvais pour ton cerveau’».