Legault défend McCann et pointe du doigt une directive libérale

François Legault a défendu sa candidate vedette Danielle McCann, qui a donné un contrat sans appel d'offre de 470 000 $ en 2011, en faisant circuler une lettre de l’ancien ministre Réjean Hébert qui la félicite pour son travail.

«C’était une directive qui venait du gouvernement libéral», a expliqué le chef caquiste dimanche lors d’une mêlée de presse à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal.

À l’époque où il était dirigé par la possible future ministre de la Santé Danielle McCann, le CSSS du Sud-Ouest-Verdun a été critiqué dans un rapport pour l’octroi sans appel d’offres d’un contrat d’une valeur de 466 350 $, a révélé le «Journal de Québec».

En 2013, une vérification commandée par le ministre de la Santé Réjean Hébert dévoilait que trois CSSS avaient attribué cinq contrats à Proaction, sans concurrence ni justifications, pour un total de 2 177 095 $. La firme privée se spécialisait dans la mise en application de la «méthode Toyota», qui consiste notamment à minuter tous les actes des employés en soins à domicile afin d’en améliorer les performances. Il s’agit du dada du ministre de la Santé libéral Yves Bolduc.

«C’était une proposition du gouvernement libéral appliquée dans 18 établissements. Ça visait à améliorer la productivité dans 18 [agences]», a dit M. Legault.

Travail accompli avec «brio», selon Réjean Hébert

La Coalition avenir Québec a également distribué une lettre signée par l’ancien ministre de la Santé du PQ Réjean Hébert où il «souligne le travail [...] accompli avec brio» de la candidate caquiste.

«Vos qualités de gestionnaire, votre implication et votre dévouement à poursuivre l’amélioration des soins et services auront bénéficié sans contredit à toute la population», a écrit le Dr Hébert dans une missive datée de 2014. Mme McCann quittait alors ses fonctions de PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal après deux années, pour prendre sa retraite.

La lettre est signée à la main par le ministre, qui a aussi écrit au stylo «chère Danielle» en entête.