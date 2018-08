L’été de tous les records

Il n’y a pas que les vacanciers qui ont profité des chaleurs historiques cet été, alors que plusieurs commerçants et promoteurs ont fracassé des records de ventes pendant les canicules.

Quincailleries, casse-croûte, crèmeries, détaillants de piscines, tenanciers de bars et même centres d’achats et musées ont fait des affaires d’or cet été, selon ce que «Le Journal de Québec» a constaté.

Et la saison des bonnes affaires n’est pas encore terminée. Les mois d’août et septembre devraient être de «très gros mois touristiques», surtout avec la venue du navire de croisière Disney Magic, estime Eric Bilodeau, directeur marketing de l’Office du tourisme de Québec.

La chaude saison touristique pourrait même surpasser celle de l’an dernier, qui s’était avérée être «la plus grosse année touristique» jamais enregistrée pour la Capitale-Nationale, ajoute-t-il.

Bière et baignade

Au port de Québec, la bière a coulé à flots à la Cour arrière du Festibière, si bien qu’on y a fracassé «tous les records de ventes».

Depuis son ouverture, le 1er juin, le bar a enregistré une augmentation de 25 % de ses ventes comparativement à l’an dernier, ce qui fait de l’été 2018 le plus prolifique de ses quatre années d’existence. «C’est du jamais vu!» s’enthousiasme le porte-parole du site, Alex Caron.

Pour répondre à la forte demande, M. Caron dit avoir embauché une dizaine d’employés supplémentaires dès la première canicule, au début du mois de juillet.

Les nombreuses journées chaudes en ont aussi incité plusieurs à la baignade, alors que la majorité des 45 piscines municipales ont connu une augmentation de 100 % par rapport à l’été dernier, affirme l’administration municipale.

Sans surprise, la Baie de Beauport a aussi connu un été «très achalandé» qui pourrait marquer son histoire.

Les canicules ont aussi été payantes pour les centres commerciaux, qui ont connu des hausses d’achalandage de 3 % à 10 %. C’est le cas notamment des Galeries de la Capitale, de la Place Sainte-Foy et de Laurier Québec.

Même le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a enregistré une hausse de son achalandage de 25 % par rapport à l’an dernier.

BBQ et piscines

Touchés par une pénurie de climatiseurs au début de l’été, plusieurs quincailliers de la région ont aussi bénéficié du temps chaud, alors que les ventes de BBQ, d’équipements de jardin et d’arrosage ainsi que de ventilateurs ont explosé.

«Nous avons dû réapprovisionner nos magasins à un rythme plus soutenu qu’anticipé», dit Valérie Gonzalo, porte-parole des magasins RONA.

L’été passera aussi à l’histoire pour les détaillants de piscines. Chez Trévi et Club Piscine, on admet d’ailleurs être encore en train de «surfer sur la vague».

«Nous avons eu 15 % d’augmentation des ventes de piscines. Dans les 10 dernières années, c’est la meilleure. Sans les canicules, nous n’aurions pas eu cette augmentation», croit le président-directeur général de Club Piscine, Martin Rathé.L’été le plus chaud en 63 ans

L’été n’est pas encore terminé, mais il figure d’ores et déjà au palmarès des plus chauds de l’histoire.

Il faut effectivement remonter à 1955 pour retrouver autant de journées chaudes en si peu de temps dans la région de Québec, affirme le météorologue Gilles Brien. «C’est un été record», mentionne-t-il.

Depuis le début de la saison estivale, la région a subi 14 journées caniculaires à plus de 30 °C. «C’est trois fois plus que la normale», rapporte M. Brien. «Il y a un seuil au Québec, et c’est le 30 degrés. Passé ce seuil, les gens se plaignent, cherchent l’ombre et la baignade», poursuit-il.

Théoriquement, la région a subi deux périodes de canicule, soit au début du mois de juillet - où Québec a d’ailleurs frôlé le seuil historique de 33 °C établi en 2002 - et à la mi-août.

Mais selon le météorologue, il ne faut pas s’arrêter à la définition de canicule, qui se manifeste lorsqu’on enregistre des températures de plus de 30 degrés pendant trois jours consécutifs, pour parler d’un été «historiquement chaud».

Départ en lion

Il faut dire qu’avant même la première canicule qui a touché tout le Québec, entre le 28 juin et le 5 juillet, la Capitale-Nationale avait déjà un aperçu de l’été record à venir, alors que le mercure a grimpé à 31 °C les 13 et 14 juin.

«L’été a vraiment commencé en lion, tout comme notre hiver avait commencé en lion. Ça, c’est un signe des changements climatiques», affirme le météorologue.

Les gagnants de l’été

Quincailleries

Centres d’achats

Musées

Casse-croûte

Crèmeries

Détaillants de piscines

Tenanciers de bars et terrasses

Baie de Beauport

Campings