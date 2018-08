Couillard concède qu'il faut mieux entourer les immigrants en région

Philippe Couillard a concédé qu’il restait beaucoup de travail afin que les immigrants qui s’installent dans les régions les plus éloignées du Québec y demeurent, plutôt que de retourner dans les grands centres.

Le chef libéral a pris en exemple une famille syrienne que ses proches ont hébergée et qui a pris la décision de quitter le Saguenay pour s’établir à Montréal.

«L’attrait de la grande ville est énorme parce que c’est là qu’on retrouve plus de gens de sa communauté. La leçon que je tire de ça c’est qu’il faut poursuivre nos efforts d’attraction d’immigration en région et, le plus possible, faire venir des petits groupes», a déclaré le premier ministre, lors d’une entrevue sur les ondes du radiodiffuseur public, lundi matin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pas de débat dans Roberval

Contrairement au chef du Parti québécois Jean-François Lisée, qui débattra avec les candidats de sa circonscription de Rosemont, dont Vincent Marissal, de Québec solidaire, Philippe Couillard n’entend pas croiser le fer avec ses adversaires dans Roberval.

«Je ne crois pas. Je vais être bien franc avec vous, j’ai trois débats nationaux à faire, un en anglais, deux en français. Je vais passer dans la région», a-t-il annoncé dans la même entrevue.

Interrogé hier après-midi à ce sujet par les journalistes avant de retourner chez lui, après l’inauguration de son local électoral de Saint-Félicien, M. Couillard avait refusé de dire s’il accepterait le défi lancé par M. Lisée de débattre lui aussi dans sa circonscription.

«C’est sa décision, a dit ce matin M. Couillard à propos de M. Lisée. Mais honnêtement je pense que les citoyens connaissent bien ce qui a été accompli, connaissent bien les engagements également.»

Le comté de Roberval choyé grâce au PM

Devant ses militants, dimanche, M. Couillard a fait valoir une série de réalisations (totalisant 250 M$) dans Roberval qui ont pu se faire parce qu’il est l’un des rares premiers ministres à vivre réellement en région, dans sa circonscription.

Il a notamment fait référence aux investissements qui ont été faits au cours des quatre dernières années pour les Serres Toundra, au Zoo de Saint-Félicien, pour la centrale de la rivière Mistassini, et la réouverture de l’usine Louisiana Pacific à Chambord.

Dans une autre entrevue sur les ondes d’une station de radio privée de Roberval, M. Couillard s’est réjoui de faire valoir son bilan dans son comté.

« J’ai appris ça de Jean Chrétien », a-t-il indiqué sur les ondes du 99,5 FM.