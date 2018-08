Deux nouvelles lignes de bus entrent en service pour la STM

Deux nouvelles lignes de bus de la Société de transport de Montréal (STM) ont été mises en service lundi dans l’est et l’ouest de Montréal, tandis que d’autres parcours de bus ont été modifiés ou bonifiés.

La ligne 81 Saint-Jean-Baptiste permet de mieux relier les secteurs enclavés de Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. Elle est maintenant en fonction du lundi au vendredi de 6 h 30 à 21 h, et les week-ends de 7 h 40 à 21 h avec des intervalles de 25 minutes entre les arrêts.

«La création de ce lien nord-sud permet ainsi de réduire les temps de déplacement en transport collectif ainsi que le nombre de correspondances», a indiqué par courriel la conseillère corporative aux affaires publiques pour la STM, Isabelle A. Tremblay.

La ligne donnera aussi un accès plus facile à la gare de Rivière-des-Prairies. Pour l’occasion, les lignes 40 Henri-Bourassa Est, 86 Pointe-aux-Trembles et 183 Gouin Est ont aussi vu leur parcours modifié.

Une autre ligne de bus a été inaugurée lundi pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville. La ligne 35 Griffintown commence son parcours à la station Place-Saint-Henri et se termine à la station Place-des-Arts, donnant aussi un accès direct aux stations Square-Victoria-OACI et McGill.

La nouvelle ligne est en service toute la semaine de 6 h à 22 h 30 avec des intervalles de 20 minutes aux heures de pointe, et de 30 minutes le reste du temps.

D’autres mesures

La ligne 53 Saint-Laurent n’est plus en fonction à partir de lundi dans le secteur Chabanel dans l’arrondissement d’Ahuntstic-Cartierville. «Le prolongement de la ligne 55 jusqu’à la station Henri-Bourassa implantée à l’automne 2017 ne requiert plus la ligne 53 qui desservait ce tronçon du boulevard Saint-Laurent», a expliqué Isabelle A. Tremblay.

Son service a donc été fusionné avec celui de la ligne 19 Chabanel/Marché Central et facilite l’accès au Marché Central.

Le parcours de ligne 146 Ouest Christophe-Colomb/Meilleur a été ajusté pour faire face au retrait de la ligne 53, selon la STM. Le service de la ligne 54 Charland/Chabanel a également été bonifié.

La ligne 711 Parc-du-Mont-Royal/Oratoire, qui relie les stations Mont-Royal et Snowdon, est maintenant en fonction les fins de semaine, et sera d’ailleurs en service lors de la Fête du Travail et de l’Action de grâce.