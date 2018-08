Félix Auger-Aliassime abandonne, Denis Shapovalov passe

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a dû mettre fin à son duel contre son compatriote Denis Shapovalov en raison d’un malaise, lundi, lors du premier tour des Internationaux des États-Unis.

Alors que son adversaire menait 7-5, 5-7 et 2-0, Auger-Aliassime a demandé une pause médicale en raison de palpitations. Il a ensuite continué pendant deux jeux, mais il s’est définitivement arrêté à 4-1 lors du troisième set. Il disputait son premier match de Grand Chelem en carrière.

«Après la deuxième manche, je me suis penché pour ramasser quelque chose dans mon sac et j’ai senti que quelque chose n’allait pas avec mon cœur, a expliqué Auger-Aliassime à Shapovalov après la rencontre. Je me suis dit que je pourrais jouer quelques points et peut-être une quatrième manche, mais je ne peux pas. C’est vraiment plate de finir ce match comme ça.»

Auger-Aliassime souffre de tachycardie, une maladie dont le principal symptôme est un rythme cardiaque trop élevé.

«C’est vraiment dur de le voir tomber comme ça, a indiqué Shapovalov en entrevue d’après match. C’était tellement un bon match avant le troisième set. C’est dur. C’est une chose avec laquelle il [Auger-Aliassime] doit vivre. Je suis sûr qu’il va régler ce problème. Je lui ai dit qu’un jour nous allions jouer la finale ici. C’est seulement un match, nous en aurons d’autres. Je comprends que ça peut être très frustrant pour lui.»

Shapovalov, 28e tête de série, affrontera l’Italien Andreas Seppi, 51e au monde, au deuxième tour. Ce dernier a également avancé en vertu de l’abandon de son adversaire, l’Américain Sam Querrey (35e), alors qu’il menait 6-7 (6), 6-4, 6-2 et 2-1.