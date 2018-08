La sortie de deux candidates libérales contre le sexisme supposé du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) n'est pas une très bonne idée selon nos jouteurs.

«Au début Philippe Couillard traitait Fraçois Legault de raciste, de xénophobe mais ça ne marchait pas. Là, il envoie deux femmes, ou bien c’est leur propre initiative ce n’est pas clair, dirent que c’est "cheap" d’attaquer une femme comme ça. Si faire de la politique, avec des femmes en politique, il faut mettre des gants blancs, il faut faire attention, je ne pense pas qu’on s’attende à ça des femmes en politique», a fait savoir Caroline St-Hilaire.

Elle a poursuivi en indiquant que Legault ne faisait pas dans le sexisme mais simplement dans la politique.

«C’est certain qu’il faut traiter les femmes respectueusement. On ne veut pas de mononcles en politique. Mais là on ne parle pas de ça du tout, on parle de rétablir les faits, on parle de faire de la politique.»

Pour Thomas Mulcair, la stratégie des libéraux se retourne presque contre eux.

«L’arrivée de Gertrude Bourdon à Québec était une bonne nouvelle pour les libéraux et ils ont piétiné leur propre histoire. Elle était pressentie pour être ministre de la Santé, ça allait lever le PLQ dans la grande région de Québec (...) À la place, ils ont perdu 72 heures de leur campagne qui se solde avec ça, une attaque personnelle sans fondement», a-t-il lancé.

L’ancien ministre péquiste Stéphane Bédard de son côté pense que tout a été validé avec la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

«Une mauvaise idée de deux personnes en même temps, c’est sûr que c’est "stagé". Il y a quelqu’un qui a appuyé sur le bouton au Parti libéral pour dire "on attaque". Normalement, il faut dire à la personne qui a pesé sur le bouton que c’est une mauvaise idée...», a-t-il indiqué.