Ils retrouvent finalement leur soeur adoptée il y a 40 ans

Après quarante ans de recherches, des frères du Connecticut ont finalement retrouvé leur soeur qui avait été adoptée avant leur naissance.

Doug Barnes était au secondaire quand sa mère lui a annoncé qu'il avait une soeur aînée. «Elle a dit que c'est arrivé avant qu'elle rencontre notre père, mais que j'allais la rencontrer un jour», raconte-t-il.

Son frère Paul explique que leur mère n'avait que 17 ans lorsqu'elle a donné naissance à la petite et l'a placée en adoption en 1951.

Les frères en ont fait leur mission de la retrouver, mais ils ont rencontré plusieurs embuches. «J'ai découvert que les archives de 1951 avaient été détruites dans un feu alors j'ai cru que j'arrivais à une impasse», de dire Paul.

Leur mère est décédée il y a cinq ans, mais les frères avaient toujours la ferme intention de rencontrer leur soeur. «On ne savait même pas si elle était encore vivante», ajoute Paul.

Noël dernier, Doug a reçu un test ADN. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Janet Pollock, en Floride, avait également fait la même chose.

«Je suis allé voir et j'ai trouvé Janet dans le haut des résultats», explique Doug.

Janet dit avoir mis un certain temps avant de contacter ses frères. «J'ai finalement trouvé le courage et faire cette étape et je suis tellement contente de l'avoir fait», dit-elle.

Doug s'est rendu en Floride pour rencontrer Janet pour la première fois. Cette fin de semaine, elle a rencontré Paul au Connecticut.

«Est-ce que je regrette de ne pas avoir rencontré ma mère? Absolument. Mais je vais la connaître et son amour à travers eux», affirme Janet.

Après toutes ces décennies séparés, ils disent avoir énormément de choses à apprendre les uns sur les autres. Ils ont déjà fait des plans pour se réunir pour Noël.