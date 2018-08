Ils se battent pour éviter le changement d’école de leurs enfants handicapés

À la veille de la rentrée scolaire, une famille de Saint-Antonin, dans le Bas-Saint-Laurent, se bat pour éviter que leurs deux enfants handicapés soient transférés dans une nouvelle école.

Josée Tardif et Stéphane Thibault sont les parents de quatre enfants, dont Kelly-Ann, 10 ans, et Maël, 8 ans. Ils sont atteints du syndrome de Joubert, une maladie génétique causant des difficultés motrices et un retard de développement.

Tous deux fréquentent l’école Lanouette, à Saint-Antonin. Mais leur prochaine rentrée scolaire pourrait avoir lieu à l’école La Croisée, à Rivière-du-Loup. Une décision à laquelle s’opposent leurs parents.

«On ne nous a jamais répondu pourquoi nos enfants devaient changer d’école [...] à part de nous dire que deux places se sont libérées dans la classe-ressource de l’école La Croisée», déplore Stéphane Thibault, qui a l’impression d’être mis devant le fait accompli.

«On a mis en place une formule gagnante pour nos enfants à l’école Lanouette. Là, on nous demande de repartir à zéro. On les déracine, on leur enlève leurs amis», ajoute Josée Tardif.

Le changement d’école impliquerait un trajet en autobus de 50 minutes soir et matin pour Kelly-Ann et Maël, soit un trajet 10 fois plus long. Revenir à la maison sur l’heure du dîner ne serait plus une option. La famille Thibault est également d’avis que les ressources de l’école La Croisée ne sont pas adaptées au handicap physique de leurs enfants.

De nombreux appuis

Les deux parents ont l’appui de spécialistes, notamment du CHU de Québec et du CISSS du Bas-Saint-Laurent, pour justifier leur opposition à ce transfert scolaire. Même la municipalité de Saint-Antonin est derrière eux.

La décision finale revient à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Les commissaires se prononceront demain soir dans ce dossier.