La femme du coureur décédé à Lachine souhaite lancer un message

Huit jours après la mort d'un homme au demi-marathon de Lachine, la veuve du coureur lance un message de persévérance.

Dimanche dernier, le cauchemar de tous ceux qui pratiquent la course à pied et de leurs proches s'est transformé en réalité: Bernhard Annetter s'est effondré à la ligne d'arrivée du demi-marathon Bonneville, à Montréal.

La vie souriait à l'homme de 43 ans. Il allait être nommé vice-président de l'une des 500 plus grandes sociétés québécoises. «Il avait un sourire lumineux. Il avait beaucoup de modestie. Il était intègre», affirme Stéphanie Airaud, conjointe de Bernhard Annetter à son sujet.

Les «derniers souffles»

«J'étais proche de la ligne d'arrivée avec mes trois enfants et ma mère. On ne le voyait pas encore. Il était en train de finir. Je suis allée le voir et c'est moi qui ai eu ses derniers souffles», raconte-t-elle, émue.

«Je ne sais pas si son cerveau était capable encore d'enregistrer et de percevoir l'environnement, mais je lui ai dit qu'on était là et qu'il s'accroche. Et le pouls s'est arrêté.»

Malgré la terrible épreuve, la femme s’accroche aux merveilleux souvenirs qu’elle a accumulés avec son conjoint.

«On a eu beaucoup d'aventures. On a eu trois beaux enfants entre trois ans et demi et 10 ans et demi. Bernhard, je l'ai toujours vu courir. En 2003, c'était son premier marathon à New York et il l’a fait en 4 heures 15. Depuis, il n'a jamais cessé de courir», se remémore Stéphanie Airaud.

Cette dernière tient aussi à rectifier certains faits sur son décès : «il y a eu beaucoup de choses sorties dans les médias [...] peut-être qu'il n'était pas entraîné, peut-être que c'est un sport qui est dangereux, peut-être plein de choses! Je veux juste clarifier que c'était quelqu'un qui était entraîné. Ce qui s'est passé on ne le sait pas encore».

La conjointe de Bernhard Annetter précise de plus qu’il avait subi des tests pour mesurer ses capacités cardiovasculaires et «tout allait bien».

Continuer à faire du sport

Elle souhaite aussi livrer un message, à son avis primordial, à tous ceux que la mort de Bernhard Annetter découragerait de la pratique sportive.

«Je ne veux pas que les gens se mettent à dire ‘’j'arrête de courir, j'arrête de faire un sport’’. On veut que les gens continuent d'aller s'entretenir et d'avoir du plaisir. Je veux aussi dire à tous ceux qui le connaissaient qu'on a eu une super vie et ça va continuer», conclut-elle.

Tout juste après son entretien avec TVA Nouvelles, Stéphanie Airaud a justement terminé sa journée en faisant du sport.