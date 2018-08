La rappeuse Cardi B nue sur Instagram

Le rappeur Offset a publié dimanche une photo nue de sa femme, Cardi B, sur les réseaux sociaux.

Sur la photo que le rappeur du groupe Migos a intitulée «Femme à la beauté de déesse», la rappeuse du Bronx apparaît de profil, regardant l'objectif, la main placée sur sa poitrine, montrant l'énorme tatouage qu'elle porte sur la hanche et portant une longue perruque rose.

Une photo très sensuelle sur laquelle la vedette de 25 ans n'a pas hésité à afficher ses courbes, quelques mois après avoir mis au monde son premier enfant, une petite fille prénommée Kulture.

Quelques heures plus tard, Cardi B a débarqué, à la surprise générale, sur la scène du Madison Square Garden, où son mari se produisait avec son groupe Migos dans le cadre de la tournée Aubrey & The Three Migos Tour, qui rassemble le trio de hip-hop américain et la superstar canadienne Drake.

La chanteuse de Bodak Yellow avait pourtant donné un indice sur sa présence lors du concert en écrivant en légende d'une photo Instagram prise dans un jet privé où elle apparaît en sous-vêtements : «je suis en chemin». Elle est ainsi arrivée juste après avoir tourné le clip de sa prochaine collaboration avec Selena Gomez, Ozuna et DJ Snake.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a d'ailleurs promis que ses fans allaient adorer la chanson avant de présenter des vêtements de marque que DJ Snake avait offert à sa fille. Un week-end bien rempli pour la nouvelle vedette du rap américain!