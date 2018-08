Labeaume veut accueillir 10% des immigrants de la province dans sa ville

La pénurie de main-d’œuvre se retrouve au sommet de la «liste d’épicerie» de Régis Labeaume pour les élections provinciales. Le maire de Québec interpelle les candidats pour l’aider à accueillir 10 % des immigrants de la province.

«Le comité exécutif (de la Ville de Québec) tient à faire remarquer que la proportion d’immigrants internationaux admis dans la région de Québec entre 2012 et 2017 a été de 6,2 %. Ce pourcentage est inférieur au poids démographique de la région à l’échelle du Québec, qui est pour sa part de 9,7 %», a exposé le maire en conférence de presse lundi.

Régis Labeaume réclame l’aide des partis provinciaux pour atteindre une cible de l’ordre de 10% «qui semble naturelle et souhaitable pour remédier à la population». Cela représenterait un total de 5 300 immigrants par année. Le «manque dramatique» de main-d’œuvre est de loin le problème le plus grave dans la région, selon le maire. «Le reste des problèmes, ce n’est rien à côté de celui-là...», a-t-il insisté, en multipliant les exemples.

Pas moins de 17 000 emplois sont disponibles actuellement dans la grande région de Québec ; environ 10 000 sur la Rive-Nord et 7 000 sur la Rive-Sud. Plusieurs entrepreneurs se privent de contrat et son freinés dans leur développement, faute de main-d’œuvre. «L’heure n’est plus aux constats, aux études et à l’expression des bonnes intentions. Il faut agir pour pourvoir des milliers de postes», a-t-il déclaré.

Autres demandes du maire

Régis Labeaume a également interpellé les candidats des différents partis politiques au sujet de la mobilité, les invitant à réitérer leur appui au projet de transport collectif (tramway-trambus).

Il réclame aussi, dans l’ordre, des engagements concrets au sujet de la phase 4 de la Promenade Samuel-de Champlain (dans le secteur de Beauport), de la mise en valeur du patrimoine et il demande à tous les partis de s’engager à transférer un point de pourcentage de la TVQ aux municipalités, comme l’avait promis en mai le premier ministre Philippe Couillard.

Quant au pont de Québec rouillé, dont l’état ne cesse d’inquiéter, il demande aux partis politiques provinciaux de s’engager à «déranger» le fédéral et à mettre de la pression pour que le dossier se règle une fois pour toutes.