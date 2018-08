Le Centre d’histoire de Montréal déménage et change de vocation

Le Centre d’histoire de Montréal se transformera en un nouvel espace «citoyen et muséal participatif», tout en changeant d’adresse, a annoncé la mairesse Valérie Plante, lundi.

Il s’appellera Mémoire des Montréalais (MEM) et sera situé dès 2021 sur le boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue Sainte-Catherine, au premier étage du complexe du Carré Saint-Laurent qui est en construction. Il aura notamment pour objectif de refléter l’identité montréalaise et de mettre en perspective l’évolution architecturale, urbaine et démographique de la métropole.

«La mission du MEM sera élargie. Elle sera plus proche des citoyens et refléta plus que jamais la richesse et la diversité de Montréal. Sa programmation se déploiera dans un vaste espace contemporain ludique, doté d’un environnement interactif à la fine pointe de la technologie», a mentionné la mairesse par communiqué.

Avec superficie de 23 840 pieds carrés, le nouveau musée accueillera quatre espaces d’exposition, un café, une salle de diffusion, un studio de captation de témoignages et une place publique.

«La relocalisation du Centre d’histoire de Montréal dans le Quartier des spectacles et le déploiement de sa nouvelle image de marque contribueront à accroître le rayonnement culturel de la métropole, en plus de participer à la revitalisation du boulevard Saint-Laurent», a précisé Valérie Plante.

Un concours pour choisir l’équipe de direction

Fait inusité, l’équipe chargée de la création et de la diffusion des expositions inaugurales, ainsi que de l’aménagement des espaces citoyens sera choisie en 2019 à la suite d’un concours pluridisciplinaire.

Le Centre d’histoire de Montréal fermera ses portes cette année-là, mais il faudra attendre deux ans, en 2021, avant de voir Mémoire des Montréalais accueillir ses premiers visiteurs.

La Ville de Montréal n’a pas précisé ce qu’il adviendrait du bâtiment occupé par le Centre d’histoire. Cette magnifique caserne de pompiers inaugurée en 1904 est située sur la place D’Youville dans le Vieux-Montréal.