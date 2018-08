Le magasinage de Gertrude Bourdon contribue au cynisme politique

Pendant des années on a dit qu’il fallait un médecin pour sauver le système de santé, mais ça n’a rien donné. Si le Parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec présentent des gestionnaires pour faire le ménage dans le ministère de la Santé, le chroniqueur Richard Martineau ne croit plus aux miracles et encore moins en un sauveur.

«Il faut que tous les gens, les syndicats, les corporations, les ministères, travaillent tous ensemble pour changer le système de santé. Je ne crois plus en la solution miracle», a-t-il expliqué dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous» diffusée au Québec Matin.

Par ailleurs, le magasinage politique de la gestionnaire réputée Gertrude Bourdon, fait sourciller beaucoup de chroniqueurs, dont Richard Martineau.

«Mme Bourdon, elle bourdonne beaucoup. Vous connaissez la phrase de Jonh F. Kennedy? ‘’Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.’’ Elle c’est : Ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre parti, mais ce que votre parti peut faire pour vous! »

Cette attitude est un peu la même dans le milieu du travail, souligne-t-il, où les jeunes ont le gros bout du bâton en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

«C’est un peu ce que fait Mme Bourdon. Elle magasine des partis. On nous dit que ce n’est pas vrai que les partis sont tous pareils...Je m’excuse mais les gens qui veulent se présenter en politique comme Mme Bourdon, que ce soit pour un parti ou un autre, il n’y vont pas par conviction, mais par intérêts.»

De voir des gens «bourdonner de cette manière» contribue certainement au cynisme de la population envers la politique.