Le troisième lien risque de nuire au tramway

Un troisième lien routier Québec-Lévis nuirait au réseau de tramway et trambus, estiment plusieurs experts qui croient qu’« on se tire dans le pied » en voulant implanter les deux projets en parallèle.

Sur la place publique, depuis des mois, des politiciens de nombreux partis et paliers gouvernementaux répètent que le 3e lien et le projet de transport structurant tramway-trambus peuvent cohabiter.

Le Journal est retourné consulter les experts québécois qui avaient participé l’an dernier à notre dossier sur le troisième lien. Leur conclusion unanime n’a jamais été contestée par aucun scientifique crédible : le lien routier ne réglera pas la congestion et ne fera que repousser le problème de quelques années.

Mener de front le projet de tramway et le 3e lien n’est pas la décision la plus avisée, soutiennent-ils aujourd’hui, et c’est le tramway qui en souffrira.

« Le 3e lien ne peut que contribuer à l’augmentation de l’utilisation de l’automobile ; en ce sens, il nuira au transport collectif, affirme Paul Lewis, urbaniste, doyen de la Faculté de l’aménagement à l’Université de Montréal. L’expérience d’autres villes le démontre clairement : l’augmentation de la capacité du réseau routier se traduit inévitablement par une augmentation de l’utilisation de l’automobile. Et cela, même si on augmente l’offre en transport collectif, comme on a pu le voir un peu partout. »

L’auto toujours plus attrayante

Jean Dubé, économiste, professeur agrégé à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval, explique que l’accès plus facile pour l’automobile rendra moins attrayant le transport collectif. « Pour stimuler l’intérêt pour le transport collectif, il faut le rendre plus compétitif que l’auto. »

Fonds publics mal utilisés

« On se tire dans le pied. C’est carrément mettre en concurrence deux systèmes qui s’opposent. Ça réduit les chances d’optimiser et de rentabiliser le système de transport structurant », tranche François Des Rosiers, professeur spécialisé en économie urbaine et régionale à l’Université Laval. « Ce n’est pas la meilleure utilisation des fonds publics. »

L’experte en transport urbain Marie-Hélène Vandersmissen abonde dans le même sens. « Un 3e lien contribuerait à augmenter la dépendance à l’auto via l’étalement urbain et rendrait une éventuelle desserte en transport en commun inefficace tant sur le plan spatial qu’économique », conclut la directrice du département de géographie de l’Université Laval.

Les engagements des principaux partis sur le 3e lien

CAQ : Pour. Le plus vite possible. François Legault promet le début de la réalisation du 3e lien, à l’est, d’ici quatre ans, s’il est au pouvoir.

PLQ : Pour. Les libéraux veulent d’abord compléter l’étude d’opportunité d’ici 2020 avant de choisir le tracé définitif. La construction débuterait, au mieux, en 2026.

PQ : Ni pour ni contre. Sceptique. Jean-François Lisée demande toujours à être convaincu de la pertinence du projet et attend le résultat des études.

QS : Totalement contre. Le parti mise plutôt sur les projets d’infrastructure en transport collectif pour réduire la congestion.

La charrue devant les bœufs, selon un ex-DG

L’ancien directeur général de la Ville de Québec, Serge Viau, suggère aux politiciens provinciaux d’attendre l’implantation du tramway pour connaître ses effets sur le trafic avant d’envisager la construction d’un troisième lien.

L’architecte et urbaniste émérite demande toujours à être convaincu de la pertinence de ce projet et reproche aux plus pressés de mettre la charrue devant les bœufs.

Les deux projets peuvent ultimement se réaliser, mais certainement pas en même temps, croit-il.

« Ce qui est urgent, la priorité absolue à Québec, c’est le système de transport structurant. Québec est en retard. On devrait même accélérer la réalisation du projet », lance-t-il en entrevue. « On devrait attendre de connaître l’impact que le nouveau transport collectif aura eu sur la répartition de la circulation dans la région pour voir si effectivement on en a encore besoin d’un tel lien et quelle ampleur il peut avoir. »

Connexion avec Lévis

Jean Mercier, professeur associé au département de science politique de l’Université Laval, spécialisé en transports, croit qu’il ne faut pas tenir le troisième lien pour acquis. Cela pourrait empêcher, selon lui, de tirer le meilleur profit du réseau structurant, en négligeant par exemple de relier Lévis au tramway.

« Il faut faire le mieux qu’on peut avec le transport structurant, incluant un lien avec Lévis. On ne peut pas tenir pour acquis le troisième lien. On ne le sait pas ce qu’il y aura après. »

Marie-Hélène Vandersmissen, qui dirige le département de géographie à l’Université Laval, insiste aussi sur l’importance d’une connexion efficace du réseau de tramway avec la Rive-Sud, pour maximiser les gains du projet.

« Cela me semble important en raison du fait que les deux rives forment une grande région urbaine. Il doit y avoir une interconnexion facile et efficace, avec un système de tarif harmonisé. Mais l’idéal serait de la faire en exploitant mieux les infrastructures qui existent déjà pour offrir des alternatives aux automobilistes coincés quotidiennement dans les voies d’accès et sur les ponts. »

Et si le futur troisième lien comportait des voies dédiées au transport collectif, n’est-ce pas là un bon compromis ? « La tendance à l’étalement l’emporterait », répond Mme Vandersmissen, qui envisage des gains marginaux pour le transport collectif dans un tel cas de figure.

Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée