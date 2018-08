Le Vatican verse 3000 $ à un organisme communautaire de Saguenay

Les prières d'un organisme communautaire de Saguenay ont été exaucées, au moins en partie.

Le Vatican fait un don de 3000 dollars à Loge m'entraide pour l’aider à réaliser son projet de coopérative d'habitation La Solidarité.

La coordonnatrice de Loge m'entraide Sonia Côté, a exhibé fièrement le chèque, signé par un mandataire du Pape, et la lettre de confirmation de la nonciature apostolique du Canada. La lettre de la nonciature, qui fait office d'ambassade du Vatican au Canada, parle d'une «providence».

«Moi, je dirais plutôt une bénédiction, rigole-t-elle. Au début ça m'a pris un peu de temps à réaliser qu'il s'agissait bien de 3000 et non 300, qu'il y avait un zéro de plus! On peut même parler d'un miracle!»

Sonia Côté avait écrit deux premières lettres au Saint-Père. Dans sa deuxième réponse, le pape écrivait qu'il encourageait les initiatives de lutte contre la pauvreté. Loge m'entraide y a vu une occasion à saisir.

«Sa contribution est en totale cohérence avec ce qu'il prêche, dit Sonia Côté. Notre projet de coopérative d'habitation, c'est pour les personnes les plus démunies de la société.»

La Solidarité est évaluée à 2,1 millions de dollars, dont un million, peut-être un peu moins, doit provenir de la communauté. La Ville de Saguenay doit annoncer cet automne sa contribution, que ce soit une aide financière, ou encore la cession d'un terrain ou d'un bâtiment existant.

Loge m'entraide espère que le geste du Pape lui amènera de nouveaux fidèles supporteurs.

«C'est un message très fort qu'il vient d'envoyer, a dit Mme Côté. On peut se montrer solidaire des démunis bien au-delà des frontières du Saguenay. Alors peut-être que oui, ça va encourager d'autres communautés religieuses, prêtres ou encore le grand public à nous appuyer.»