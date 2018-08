Me Goldwater en accord avec le nouveau règlement sur les chiens dangereux

Les attaques d'un chien à Montréal-Nord qui ont fait six blessés n’ont pas ébranlé la mairesse concernant les bienfaits de son nouveau règlement sur les chiens dangereux.

«Quelqu'un ne se sent pas en sécurité, quelqu'un voit un comportement agressif de la part d'un chien, peu importe le style de chien, vous appelez 311 et nous, on agit. L'ancien règlement, il fallait attendre qu'il y ait une morsure. Nous, on n’attend pas», fait valoir Valérie Plante.

Ce règlement de la mairesse de Montréal n'a pas fait changer d'avis la colorée avocate Anne-France Goldwater. Cette dernière menait une croisade contre le règlement de l'administration Coderre sur l'interdiction des chiens de type pitbull à Montréal.

«Je mise sur le risque que n'importe quel chien peut représenter et normalement, le risque que peut représenter un chien va être en fonction de qui est son maître», appuie Me Goldwater.

L'avocate, qui a soutenu la campagne électorale de Valérie Plante, affirme qu'elle n'a pas participé à la rédaction du nouveau règlement, mais qu'elle a donné son avis.

«On a fait des commentaires. À peu près tout ce qu'on a recommandé différemment n'a pas été retenu. Une ou deux choses, bien sûr», précise Anne-France-Goldwater.

Pour l’avocate, le nouveau règlement permettra de prévenir des événements comme ceux de Montréal-Nord.

«La dame qui a voulu donner son chien n'aurait pas eu le droit de se déposséder de ce chien. Normalement, dans un tel cas, il aurait fallu qu'elle se présente à un refuge avec du monde spécialement entraîné pour dresser un chien à risques, pour en prendre soin et pour le placer, par exemple, dans un foyer sans enfants. De grâce!», dit Me Goldwater.

Pour le reste, l'avocate n'ajouterait pas grand-chose au règlement actuel. «J'aurais souhaité voir plus de budget pour des gens qui n'ont pas les moyens pour leur donner le cours de base de pédagogie canine.»

Anne-France Goldwater pense que les campagnes de sensibilisation prévues par la Ville vont changer les comportements des propriétaires, comme on l'a fait avec l'alcool au volant.