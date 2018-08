«On m’a servi mes postes sur un plateau d’argent» - Gertrude Bourdon

Décidément, l’ex-PDG du CHU de Québec et actuelle candidate libérale, Gertrude Bourdon, a toujours su saisir les opportunités lorsqu’elles se présentaient.

Dans une vidéo réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, en marge de la série «Grands Québécois 2016», la candidate libérale dans Jean-Lesage raconte comment on lui a presque toujours «servi (ses) postes sur un plateau d’argent».

«Si vous avez un peu à définir ma carrière, moi je me suis fait, ça toujours, on m’a amenée, on m’a servi, presque, mes postes sur un plateau d’argent», dit-elle dans la vidéo de présentation.

«Et après, ç’a été une suite d’événements. J’ai goûté au fait d’être une gestionnaire. J’ai trouvé que c’était le plus beau métier du monde», enchaîne celle à qui le premier ministre Philippe Couillard a offert le ministère de la Santé... sur un plateau d’argent!

«Dans un prochain gouvernement libéral, Gertrude Bourdon sera ministre de la Santé et des Services sociaux. [...] Il n’y aura pas d’autre désignation au Conseil des ministres pendant cette campagne électorale», a annoncé le premier ministre, la semaine dernière, dans un geste sans précédent.

Gertrude Bourdon dit aussi dans la vidéo qu’elle aurait dû porter un autre prénom.

«Probablement qu’on aurait dû m’appeler Germaine, et pas Gertrude, parce que les médecins venaient me voir et me disaient: “Ah Germaine, on sait bien Germaine...” parce que quand je décide quelque chose, il y a un petit peu de marge de manœuvre, mais pas tant que ça!»

Il faut croire que Mme Bourdon s’est laissé «un petit peu de marge de manoeuvre» lorsqu’elle a finalement décidé de ne pas porter les couleurs de la CAQ et de briguer les suffrages avec le PLQ!