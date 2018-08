Piégé par Sacha Baron Cohen, O.J. Simpson dément avoir tué son ex

Pour la dernière émission de la saison de Who is America?, diffusée sur la chaîne HBO ce dimanche, l’acteur Sacha Baron Cohen, déguisé en playboy italien excentrique, a interviewé O.J. Simpson, acquitté du meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson en 1995 à l’issue d’un procès qui a fasciné les États-Unis. Ce dernier croyait parler à Gio Monaldo, un riche photographe de mode.

D’après Fox News, pendant leur interview, le personnage joué par Sacha Baron Cohen plaisantait sur les différentes façons dont il tuerait sa petite amie, comme en la poussant d’un hélicoptère ou en sabotant une corde à sauter. Il a ensuite évoqué le sujet du meurtre de Nicole Brown Simpson en affirmant qu’ils sont tous les deux des «bourreaux des coeurs» - incitant O.J. Simpson à répondre: «Non, je n’ai tué personne».

L’acteur a poursuivi en affirmant qu’il avait un riche associé qui payerait son interview pour dévoiler ce qu'il s’est produit dans la nuit du 12 juin 1994 lorsque Nicole et son ami Ron Goldman ont été retrouvés poignardés. O.J. Simpson a démenti pouvoir révéler des détails du meurtre en lançant: «Eh bien, premièrement, ce n’était pas ma femme. Nous étions divorcés. Et deuxièmement, je ne l’ai pas fait....». Bien qu’il ait été acquitté, l’ancien sportif a été reconnu civilement responsable pour les meurtres en 1997 et a reçu l’ordre par la Cour de Californie de payer 33,5 millions de dollars aux familles de son ex-femme et Ron Goldman.

O.J. Simpson a été remis en liberté conditionnelle en octobre dernier après avoir passé neuf ans en prison pour avoir entraîné cinq hommes, dont deux armés, dans une chambre d’hôtel de Las Vegas, en septembre 2007, afin de s’en prendre à deux revendeurs qui auraient été en possession de souvenirs de sa carrière sportive. Il maintient qu’il tentait de récupérer des affaires personnelles.