Plus de 500 M$ investis dans la culture par Québecor en 2017

Québecor a investi une valeur de plus de 500 millions $ dans la culture québécoise sous toutes ses formes en 2017. De ce montant, 111 millions $ ont servi à enrichir le contenu original francophone, apprend-on grâce aux grandes lignes du bilan dévoilé par l’entreprise lundi.

À la télé, pour le Groupe TVA et la plateforme Club illico, 73 projets originaux ont été développés par Québecor Contenu. Les succès «Fugueuse», «Victor Lessard» et «La vraie nature» font partie du lot.

«Grâce à l'ensemble de nos activités dans les secteurs des télécommunications, de la télévision, du cinéma, des journaux, des magazines, du numérique, des livres, de la musique et du spectacle, nous sommes fiers de mettre en lumière tout le talent des créateurs et des artisans d'ici», a laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par voie de communiqué.

Dans la région de Québec seulement, 98 événements culturels – dont plusieurs ont eu lieu au Centre Vidéotron – ont été présentés par Québecor, qu’on pense aux concerts des vedettes internationales Roger Waters, Katy Perry ou encore Ed Sheeran. Entre les murs de l’amphithéâtre, l’entreprise a également permis la tenue d’un spectacle-bénéfice en soutien au Festival en chanson de Petite-Vallée afin d’aider à reconstruire le Théâtre de la Vieille Forge.

À Montréal, la Fondation Pointe-à-Callières a quant à elle accepté un don d’une valeur de 1,1 million $.

En plus du demi-milliard de dollars octroyé aux arts québécois l’an dernier, Québecor continue de soutenir 100 organismes culturels de la province.