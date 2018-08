Plusieurs affiches électorales déjà vandalisées

À peine installées, de nombreuses affiches électorales ont déjà été la cible de vandales. C’est du moins ce qu’ont constaté certains candidats qui n’ont pas hésité à dénoncer la situation.

C’est le cas du député sortant de Sainte-Rose, Jean Habel, qui a vu certaines de ses pancartes être carrément découpées!

«Je ne me souviens pas d’avoir été absent le jour de la photo...», a-t-il écrit sur son compte Facebook, accompagné d’une photo d’une affiche vandalisée.

Il calcule qu'une demi-douzaine de ses pancartes ont été vandalisées, mais que d'autres ont été arrachées.

«Peu importe le parti, les gens ont le droit de mettre des pancartes, de promouvoir leur vision pour le Québec et que l'on doit montrer un certain respect pour ceux qui s'affichent», a exprimé le député sortant.

M. Habel croit que la haine et le vandalisme n’ont simplement pas leur place et que le meilleur moyen de s'exprimer est de se rendre aux urnes le 1er octobre prochain.

Même son de cloche pour son collègue libéral, Florent Tanlet qui brigue les suffrages dans Taschereau à Québec. Une vingtaine de ses affiches ont subi le même sort.

«C'était important pour moi de dénoncer, je le fais toujours de façon humoristique, mais je ne pouvais pas passer outre cet acte de vandalisme. C'est un manque de respect et je tenais à le dénoncer», a expliqué M. Tanlet.

Ces événements n'ont pas découragé le candidat et qui assure que personne ne pourra lui enlever «(sa) présence sur le terrain et (sa) volonté de représenter les citoyennes et les citoyens de Taschereau».