Troisième lien : Philippe Couillard ne comprend pas les experts

Comme il faudra attendre jusqu’en 2026 avant que la construction du 3e lien débute entre Québec et Lévis, Philippe Couillard comprend mal pourquoi des experts consultés par le «Journal de Québec» craignent que ce projet nuise à la réalisation de celui de tramway.

Selon plusieurs experts universitaires, la région de Québec risque de se « tirer dans le pied » en implantant les deux projets en parallèle.

« C’est certain que si on les faisait en même temps, vous auriez un gros problème, a reconnu M. Couillard, mais ce n’est pas ça. Regardez, même (dans) les communications du Bureau de projet, on parle d’un début de travaux vers 2026. Et ça, c’est les ingénieurs qui le disent, ce n’est pas le gouvernement », a réagi le premier ministre, en marge d’une annonce sur l’éducation dans sa circonscription de Roberval.

Attaque envers la CAQ

Le chef libéral en a profité pour s’attaquer à la Coalition avenir Québec de François Legault, qui promet de débuter la construction du 3e lien dans un premier mandat de gouvernement, soit d’ici 2022, plutôt que 2026 tel que présenté par la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, avant le déclenchement de la campagne électorale.

« Il y a des ingénieurs qui disent : je ne signerai pas sur le 3e lien qui indiquerait une date de départ plus tôt », a insisté M. Couillard.

Selon l’échéancier actuel, il faudra attendre jusqu’à la fin 2020 avant que le Conseil des ministres soit saisi du dossier d’opportunité sur le projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

« Pendant ce temps-là, le projet structurant, il sera déjà en marche, a ajouté M. Couillard. Il sera déjà même pas mal avancé rendu à 2025-2026, alors je n’ai pas trop compris (les experts consultés par le «Journal de Québec»), parce qu’ils ne sont pas simultanés du tout, les projets. »

Dans le cas du réseau de transport structurant, qui inclut un tramway à Québec, le projet est actuellement à la phase des études et il devrait passer à l’étape de la conception des plans et devis vers 2019-2020.